Kimi PYD sevici Kimi Ezan düşmanı

CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayında Parti Meclisi’ne (PM) seçilen isimlerin bazıları kamuoyunun yakından tanıdığı tepki çeken isimlerden oluştu. Terör örgütü PKK/PYD’yi savunan, ÖSO’ya terörist diyen, ezan ve manevi değerlere saldıran isimlerin PM’de yer alması CHP’de değişen bir şey yokyorumlarına sebep oldu. Oluşturulan yeni Parti Meclisi’nde bir yandan ulusalcıların yükselişi gözlenirken, diğer yandan da Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “anahtar” listesinden yönetime giren skandal isimler dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ’den tutuklanıp serbest bırakılan avukatı Celal Çelik, delegenin vetosuna takıldı. Dine ve milli değerlere hakaret tweetleriyle dikkat çeken avukat Sera Kadıgil de, Kılıçdaroğlu’nun listesinden PM’ye girdi. Yeni PM’de, eskisinden farklı olarak 31 kişi yer almazken, Kılıçdaroğlu’nun “anahtar listesi”nde yer alan isimlerden, 10 kişi delegeden yeterli oyu alamadı.

FETÖ’CÜ AVUKAT ISRARI

Bir süre önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ operasyonu kapsamında tutuklanan avukatı Celal Çelik de, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alıyordu. Ancak Çelik de, delegeden “veto” yiyen isimlerden oldu, PM’ye giremedi. Buna karşılık, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger, Gaye Usluer gibi, ulusalcı kimliği öne çıkan isimler, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delip PM’ye girenlerin çoğunluğunu oluşturdu. Listeyi delen 10 kişi arasında, İlhan Cihaner, Eren Erdem, Müslüm Sarı gibi isimler de yer aldı. Ulusalcı kimliğiyle öne çıkmış Haluk Koç, listenin en başında yer aldı. Delege en büyük desteği, 692 oyla Haluk Koç’a verdi.

ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK

Yeni oluşturulan listede skandal isimler de yer alıyor. Kılılçdaroğlu’nun listesinden Parti Meclisi’ne(PM) giren Sera Kadıgil, hem dine, hem şehitlere yönelik skandal tweetleriyle dikkat çekti. Kadıgil, “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar” diye yazdı.Kadıgil’in bir başka skandal tweetini ise “Bugün Suriye’ye savaş açsak banko Esad’ı tutarım” oluşturdu. Benzer bir tweeti daha önce CHP Milletvekili Eren Erdem atmıştı.

İMAMI KESEYİM Mİ

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alan ve Parti Meclisi’ne giren Kadıgil’in, “Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?” tweetiyle ezana ve milli değerlere yaptığı hakaretler gündeme geldi.

Bir başka tivit mesajında, “O ezanlar ki Şahadetleri dinin temeli ama, benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık. Ne olur ya. Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah” diyen Kadıgil’in, 2011’de attığı bir tivitte de, “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, “şehitler ölmez, vatan bölünmez”den tiksindiğim kadar” sözleri dikkat çekti.

REZİDANSLI SOSYALİST