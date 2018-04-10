Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov: Türkiye'nin çok derin parlamenter tarihi var ve tecrübesini benimsemek arzusundayız

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, "Kırgızistan olarak, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosu ile yakın iş birliğine büyük önem atfediyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin çok derin parlamenter tarihi var ve tecrübesini benimsemek arzusundayız." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden ve resmi temaslarda bulunan Ceenbekov, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

Meclis Başkanı Kahraman, görüşmede yaptığı konuşmada, dost ve kardeş Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kahraman, "Kırgızistan, ata yurdumuzdur. Türk ve Kırgız halkları kardeştir. Kardeş olarak bir aradayız. Sizi Türkiyemiz'de görmekten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum." diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ise kendisine ve heyetine gösterilen sıcak ve yüksek misafirperverlikten dolayı en içten teşekkürlerini sunduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Kahraman'ın geçtiğimiz aylarda Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ziyarette güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Ceenbekov, "O görüşme sırasında ağabey olarak nasihatlerinizi dile getirmiştiniz. O sırada, sanki uzun yıllardır sizi tanıyor gibiydim. O görüşmeyi hiçbir zaman unutmayacağım." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ziyaretinde ise iki ülkenin gündemindeki önemli konular hakkında fikir teatisinde bulunma imkanına sahip olduklarını aktaran Ceenbekov, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin de çok yapıcı ve sıcak bir ortamda geçtiğini, Kırgızistan heyeti olarak görüşmeden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım ile de aynı şekilde çok verimli ve yapıcı temaslarda bulunduklarını belirten Ceenbekov, şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimize ilişkin çok taraflı temaslar hakkında da fikir teatisinde bulunarak, gündemimizdeki sıkıntıların giderilmesi konusunda belirli çalışmaları yapmamız gerektiği noktasında fikir birliğine varmış bulunuyoruz. Görüşme sırasında da kendi alanımızdaki diğer konuları ele alabileceğimizi ümit ve temenni ederim. Kırgızistan olarak, kardeş Türkiye Cumhuriyetinin parlamentosu ile yakın iş birliğine büyük önem atfediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok derin parlamenter tarihi var ve tecrübesini benimsemek arzusundayız. Parlamentolarımız arasındaki iş birliğine özel önem atfettiğimizi de vurgulamak istiyorum."

Görüşmenin ardından Ceenbekov, TBMM Başkanı Kahraman ile birlikte Şeref Holü'ne geçerek, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında zarar gören alana çiçek bıraktı.

Kahraman, bu sırada Ceenbekov'a, 15 Temmuz gecesi Mecliste yaşananlara ilişkin bilgi verdi.