Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, 9-10 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye gelecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, 9-10 Nisan tarihlerinde resmi ziyaret için Türkiye'ye geleceği bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Bölüm Başkanı Daniyar Sıdıkov, düzenlediği basın toplantısında, Ceenbekov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacağını belirtti.



"Kırgızistan için Türkiye iyi bir dost ve güvenilir bir ortaktır." diyen Sıdıkov, Ceenbekov'un Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye ilk resmi ziyaretinin, ikili ilişkileri daha da derinleştirmeye ve genişletmeye hazır olduğu anlamına geldiğini ve bu çerçevede iki ülke arasında daha yüksek bir siyasi diyaloğun kurulmasını amaçlandığını vurguladı.



Sıdıkov, Ceenbekov'un Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geleceğini ifade etti.



Görüşmelerde, Kırgızistan-Türkiye iş birliği meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını söyleyen Sıdıkov, ziyaretin, ticaret ve ekonomik ilişkilerin yaygınlaşması ve derinleştirilmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gibi bölgesel ve uluslararası örgütler çerçevesinde Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmesine ivme kazandırmasının beklendiğini vurguladı.



Sıdıkov, Kırgızistan ve Türkiye hükümetleri arasında karşılıklı teşvik ve yatırımların korunması, tarım, kültür, spor ve sosyal güvenlik alanlarında anlaşmaların yanı sıra basın ve bilgi alanında iş birliği protokolünün imzalanmasının planlandığını aktardı.