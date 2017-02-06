Kırgızistan’dan FETÖ okulları adımı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev FETÖ’ye ait okulların kapatılmayacağını ancak isminin değiştirileceğini belirterek, eğitimin kalitesini artırmak için çalışmalar yapılacağını söylemişti. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından düzenlenen yılsonu değerlendirme toplantısında gündeme gelen FETÖ’ye okulların kapatılması konusu şekillenmeye başladı. Bu kapsamda okulların yeniden yapılandırılması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Ülkede Sebat Okulları adı altında faaliyet gösteren FETÖ’ye ait 22 lise ve bir üniversite bulunuyor.