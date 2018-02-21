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Kirli oyuna TSK müdahale etti

Afrin’de sahneye konulan kirli oyuna TSK topçu atışıyla karşılık verdi.

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Suriye’de rejim yanlısı terörist gruplar güneyden Afrin’e girdi. Terörist gruplar, Türkiye’nin uyarı amaçlı topçu atışı üzerine geri çekildi. Esad yanlısı gruplar, Nubul kasabasının kuzeyindeki El-Ziyara geçiş noktasından Afrin’e girdi. Grupların ellerinde silahlar ve Suriye bayraklarıyla Afrin’e geçişini, Lübnan merkezli Hizbullah’ın askeri medya birimi duyurdu. Ardından hem Hizbullah’ın televizyon kanalından hem Suriye Devlet Televizyonu’ndan görüntüler yayınlandı. Görüntülerin ortaya çıkışından hemen sonra Türkiye uyarı amaçlı topçu atişi yaptı. Suriye Devlet Televizyonu, konvoyun top atışıyla hedef alındığını duyurdu. Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlılari kente yaklaşik 10 km kala geri çekildi.

Rejim yanlısı terörist gruplar tanklarımızın müdahalesinin ardından geri çekildi.

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