KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: Üsler bölgesi için bizimle de görüşülmeli

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiliz Egemen Üsler Bölgesi’yle ilgili müzakerelere Kuzey Kıbrıs’ın da katılması gerektiğini bildirdi. Burcu yaptığı açıklamada, ”Rum basınında geçtiğimiz hafta yayınlanan bir haberde, Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’in bir açıklamasına atıfla, üç garantör ülkeden biri olan Birleşik Krallığın, Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması sonrasında İngiliz Egemen Üsler Bölgesi’nde ikamet eden veya çalışan Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının ne olacağını önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile müzakere etmeye başlayacağı belirtilmektedir” dedi.

“İngiliz Egemen Üsler Bölgesi ile ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik, ancak Kıbrıs Türk tarafıyla da ele alınarak ileriye götürülebilir”

Sözcü Burcu, “2003 Avrupa Birliği Katılım Antlaşması’na ek 3. Protokolde, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi’nde ikamet eden veya çalışan kişilerle ilgili bazı düzenlemeler yer almaktadır. Aynı zamanda Protokolle, 19 Şubat 1959 tarihinde Kıbrıs Türk tarafının da yapmış olduğu deklarasyonu uygulamaya yönelik 1960 Kuruluş Antlaşması’na halel gelmeyeceği belirtilmektedir. Bu nedenle, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi ile ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik, ancak Kıbrıs Türk tarafıyla da ele alınarak ileriye götürülebilir. Bir başka deyişle, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi’nde yaşayan veya çalışan Kıbrıslı Türklerin statüleri ile ilgili müzakerelerin, 3. Protokol çerçevesinde gerçekleşeceği ifade edilse bile, Kıbrıs Türk tarafıyla da ele alınması uluslararası hukukun gereğidir” diye sözlerine devam etti.

Burcu konuya ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, 15 Eylül 2017 tarihinde İngiliz Egemen Üsler Bölgesinde çalışan Kıbrıslı Türklerin temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul ederek, gerek geçmişten gelen sıkıntıları, gerek bahse konu olası statü değişikliği ile ilgili görüş ve beklentilerine ilişkin bilgi aldı. Daha önce Egemen Üsler Bölgesi ile ilgili konularda olduğu gibi, bölgede yaşayan veya çalışan Kıbrıslı Türklerin haklarını doğrudan etkileyecek bu hususlarda Kıbrıs Türk tarafı, adadaki iki taraf arasındaki hassas dengeleri her daim gözetmesi beklenen Birleşik Krallık yetkilileri ile gerekli istişareleri zamanlıca yapmaya hazırdır'' ifadelerinde bulundu.