Başbakan Özgürgün: KKTC yoluna devam eder

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün de Cenevre’deki görüşmeye saatler kala Başbakanlık Konutu’nda soruları yanıtladı. “Aslında gelinen noktada hiç değişiklik yoktur. Rum tarafı hala şu niyettedir; Kıbrıs’ta bir Türk tarafı istemiyor. Bunu nasıl bertaraf ederek bir anlaşma yapmak ya da hiç yapmamak. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin olmadığı, hukuken iki kesimin net olarak belirlenmediği ve iki halkın eşitliğine dair güçlü bir ortaklık oluşturulmadığı takdirde yapılacak anlaşma çok ciddi sıkıntılar doğurur. Çatışmaları da çok erken zamanda getirebilir” diyen Özgürgün, bugüne kadar 9 BM Genel Sekreterinin adının geçtiği Kıbrıs sorununda genel sekreterlerle mesafe kat edilemediğini öne sürdü.

TÜRKİYE AB’DE OLSA İŞ BİTER

Zirve öncesinde artık yolda herhangi bir kazaya uğramak istemediklerinin altını çizen Başbakan Özgürgün net konuştu: “ Cenevre’de 9 - 12 Ocak’ta yapılması düşünülen bence son beşli konferansla birlikte ya bu yola ya da bu yola gireceğimizi düşünüyoruz. Bunun ötesinde bir şeyin olmaması lazım. Ya bir anlaşma olacaktır ya da dediğim gibi KKTC yoluna devam edecektir ve bu gücü vardır. Kendine yeten dinamikleri de vardır. Belirsizlikler ortadan kalktığı zaman anavatan Türkiye’nin de desteği ile rahat bir şekilde büyümemizi gelişmemizi sağlayacak insan kaynağına sahibiz. Türkiye AB’ye girmiş olsa eminim ki Kıbrıs sorunu da bir hafta içinde çözülür. Çünkü Yunanistan AB’de. Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs ve Türkiye AB’de. Bu tablo ortaya çıktığı anda zaten Kıbrıs sorunu da çözülmüş olacak.”