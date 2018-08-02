KKTC'de Afrin şehitlerinin aileleri için toplanan destekler Büyükelçi'ye sunuldu

Büyükelçi Kanbay'ın dernek yetkililerini kabulünde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da hazır bulundu.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Afrin harekatında şehit olan askerlerin aileleri için toplanan yardım çekini Derya Kanbay'a takdim etti.

Büyükelçi Kanbay da çeki Silahlı Kuvvetler Dayanışma Vakfına iletilmek üzere Tümgeneral Yıldırım'a verdi.

Bora, çeki takdimi sırasında yaptığı konuşmada, Afrin şehitlerinin geride bıraktıklarına küçük bir katkı sağlamak için böyle bir bağışta bulunduklarını belirtti.

Büyükelçi Kanbay da TMT Mücahitler Derneğinin her zaman kalplerinde ayrı bir yeri olduğunun altını çizdi.

Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ise dernek üyelerine yaptıkları yardımlar için hem Türk Silahlı Kuvvetleri adına hem de Afrin şehitlerinin aileleri adına teşekkürlerini sundu.