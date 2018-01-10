Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

KKTC’de Başkanlık Sistemi tartışılıyor

KKTC’deki son seçimlerin ardından başkanlık sisteminin tartışılmaya başlandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “KKTC’de de başkanlık tartışılıyor. Biz başkanlık sistemine geçtik. Şimdiden faydasını görüyoruz” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. KKTC erken genel seçim sonuçları ve adadaki çözüm sürecine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, burada demokratik bir seçimin yapıldığını fakat sistemin oldukça karmaşık olduğunu belirterek, bu durumun parti dayanışmasını da ortadan kaldırdığını söyledi. Çavuşoğlu, seçimden tek başına iktidarın çıkmadığını hatırlatarak, iki, üç ya da dört partili koalisyonun olabileceğini ve bir tıkanmanın olması halinde erken seçime gidilebileceğini belirtti. KKTC’de bir an önce hükümetin kurulmasının gerekliliğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin KKTC’ye her zaman destek verdiğini kaydetti. Çavuşoğlu, KKTC’deki son seçimlerin ardından başkanlık seçimlerinin tartışılmaya başlandığını belirterek, “KKTC’de de başkanlık sistemi tartışılıyor. Olabilir. Önemli olan demokrasinin işlemesidir. Önemli olan güçler ayrılığıdır. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz, gördük” dedi. 

MUTABAKATA VARILDI

Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs müzakereleri için de veya Kıbrıs’ta atacacağımız adımlar için de bir an önce hükümetin kurulmasında fayda var” diye konuştu.   

AB kapısında 50 yıl daha bekleyemeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masasında, Türkiye-AB ilişkilerine işikin soruya, “Biz zaten esasen epeyce bir zamandır AB’ye şunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız sık sık dillendiriyor. Bizimle ilgili karar vermek istiyorsanız verin. Biz tam üyelik için başvurduk. Bir karar verin. Bir 50 yıl daha 30 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı” cevabını verdi.    

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BMW iki farklı dünya rekorunun sahibi oldu!

BMW iki farklı dünya rekorunun sahibi oldu!

37 yıl sonra çöle kar yağdı

37 yıl sonra çöle kar yağdı

Lüks taksi hizmete başladı

Lüks taksi hizmete başladı

ABD dondurucu soğuklara teslim oldu

ABD dondurucu soğuklara teslim oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA