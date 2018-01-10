KKTC’de Başkanlık Sistemi tartışılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. KKTC erken genel seçim sonuçları ve adadaki çözüm sürecine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, burada demokratik bir seçimin yapıldığını fakat sistemin oldukça karmaşık olduğunu belirterek, bu durumun parti dayanışmasını da ortadan kaldırdığını söyledi. Çavuşoğlu, seçimden tek başına iktidarın çıkmadığını hatırlatarak, iki, üç ya da dört partili koalisyonun olabileceğini ve bir tıkanmanın olması halinde erken seçime gidilebileceğini belirtti. KKTC’de bir an önce hükümetin kurulmasının gerekliliğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin KKTC’ye her zaman destek verdiğini kaydetti. Çavuşoğlu, KKTC’deki son seçimlerin ardından başkanlık seçimlerinin tartışılmaya başlandığını belirterek, “KKTC’de de başkanlık sistemi tartışılıyor. Olabilir. Önemli olan demokrasinin işlemesidir. Önemli olan güçler ayrılığıdır. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz, gördük” dedi.

MUTABAKATA VARILDI

Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs müzakereleri için de veya Kıbrıs’ta atacacağımız adımlar için de bir an önce hükümetin kurulmasında fayda var” diye konuştu.