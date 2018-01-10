KKTC’de Başkanlık Sistemi tartışılıyor
KKTC’deki son seçimlerin ardından başkanlık sisteminin tartışılmaya başlandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “KKTC’de de başkanlık tartışılıyor. Biz başkanlık sistemine geçtik. Şimdiden faydasını görüyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. KKTC erken genel seçim sonuçları ve adadaki çözüm sürecine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, burada demokratik bir seçimin yapıldığını fakat sistemin oldukça karmaşık olduğunu belirterek, bu durumun parti dayanışmasını da ortadan kaldırdığını söyledi. Çavuşoğlu, seçimden tek başına iktidarın çıkmadığını hatırlatarak, iki, üç ya da dört partili koalisyonun olabileceğini ve bir tıkanmanın olması halinde erken seçime gidilebileceğini belirtti. KKTC’de bir an önce hükümetin kurulmasının gerekliliğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin KKTC’ye her zaman destek verdiğini kaydetti. Çavuşoğlu, KKTC’deki son seçimlerin ardından başkanlık seçimlerinin tartışılmaya başlandığını belirterek, “KKTC’de de başkanlık sistemi tartışılıyor. Olabilir. Önemli olan demokrasinin işlemesidir. Önemli olan güçler ayrılığıdır. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz, gördük” dedi.
MUTABAKATA VARILDI
Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs müzakereleri için de veya Kıbrıs’ta atacacağımız adımlar için de bir an önce hükümetin kurulmasında fayda var” diye konuştu.
AB kapısında 50 yıl daha bekleyemeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masasında, Türkiye-AB ilişkilerine işikin soruya, “Biz zaten esasen epeyce bir zamandır AB’ye şunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız sık sık dillendiriyor. Bizimle ilgili karar vermek istiyorsanız verin. Biz tam üyelik için başvurduk. Bir karar verin. Bir 50 yıl daha 30 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı” cevabını verdi.
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