Kobani’den gelerek iç savaþ çýkaracaklardý
Eski Emniyet Ýstihbarat Daire Baþkaný Bülent Orakoðlu, FETÖ’nün 40 yýldan beri 15 Temmuz kalkýþmasýna hazýrlandýðýný söyledi.
Kütahya’da düzenlenen ‘15 Temmuz Sonrasý Türkiye’ konulu konferansta konuþan Orakoðlu, ”Masonik þifrelemeyle bu darbe süreci Türkiye’de en az 7 bin kiþi tarafýndan biliniyordu. Neden bizim haberimiz olmadý? Çünkü bunlar gizli servis. Gizli servislerin kontrolü altýnda eðitilmiþ insanlar. Zannetmeyin ki bunlar alný secdeye deðen insanlar. Kesinlikle deðil.” ifadelerini kullandý.
HAZIR BEKLÝYORLARDI
FETÖ’nün darbeden ziyade Türkiye’nin iþgal ve istila edilmesine kalkýþtýðýný vurgulayan Orakoðlu,”O gece, küresel güç olan ABD ve Ýngiltere tarafýndan hazýrlanmýþ 50-60 bin kiþilik terörist ordusu Kobani’de bekliyordu. Giriþim baþarýlý olsaydý teröristlerin bir kýsmý Hatay ve Ýskenderun’u iþgal edecekti, bir kýsmý da FETÖ’cülerin gasp ettiði uçak ve helikopterlerle metropollere taþýnacak ve büyük bir iç savaþ çýkarýlacaktý” diye konuþtu.
NATO’NUN PATLAYICILARI
Bülent Orakoðlu, Türkiye’deki son terör saldýrýlarýnda kullanýlan patlayýcýlarýn, bu olaylarýn arkasýnda kimlerin olduðunu ele verdiðini de söyledi. Orakoðlu, “Geçmiþte bir sürü bombalý saldýrý oluyor ama arkasýnda hangi ülkenin olduðu ortaya çýkarýlamýyordu. Türkiye’yi sýkýntýya sokan Atatürk Havalimaný, Beþiktaþ ve Kayseri saldýrýlarýnda, TNT, RDX ve Pent dediðimiz saniyede 8 bin metre hýzla etrafa daðýlan patlayýcýlar kullanýldý. Bu patlayýcýlar NATO’nun envanterine kayýtlý” dedi.
YAZICIOÐLU’NUN ÖLÜM FERMANINI GÜLEN VERDÝ
Orakoðlu, BBP Kurucu Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu’nun helikopterinin düþmesi sonucu ölümünün suikast olduðunu da yineledi. Bülent Orakoðlu, “Muhsin Yazýcýoðlu’nun ölüm fermanýný Gülen vermiþtir. Helikopterin düþtüðü yerin 28 kilometre ilerisinde F4 ve F16’lar eðitim uçuþu yapýyordu. Bu uçaklarýn helikopteri görmemeleri mümkün deðil çünkü bunlarýn türbülans alanýna giriyor. Helikopteri türbülansýn düþürdüðünü düþünüyorum. 15 Temmuz’da, bu F16 ve F4’leri kullanan pilotlarýn birçoðunun FETÖ’cü olduðu ortaya çýktý” diye konuþtu.
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.