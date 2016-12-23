Kobani’den gelerek iç savaþ çýkaracaklardý

Kütahya’da düzenlenen ‘15 Temmuz Sonrasý Türkiye’ konulu konferansta konuþan Orakoðlu, ”Masonik þifrelemeyle bu darbe süreci Türkiye’de en az 7 bin kiþi tarafýndan biliniyordu. Neden bizim haberimiz olmadý? Çünkü bunlar gizli servis. Gizli servislerin kontrolü altýnda eðitilmiþ insanlar. Zannetmeyin ki bunlar alný secdeye deðen insanlar. Kesinlikle deðil.” ifadelerini kullandý.

HAZIR BEKLÝYORLARDI

FETÖ’nün darbeden ziyade Türkiye’nin iþgal ve istila edilmesine kalkýþtýðýný vurgulayan Orakoðlu,”O gece, küresel güç olan ABD ve Ýngiltere tarafýndan hazýrlanmýþ 50-60 bin kiþilik terörist ordusu Kobani’de bekliyordu. Giriþim baþarýlý olsaydý teröristlerin bir kýsmý Hatay ve Ýskenderun’u iþgal edecekti, bir kýsmý da FETÖ’cülerin gasp ettiði uçak ve helikopterlerle metropollere taþýnacak ve büyük bir iç savaþ çýkarýlacaktý” diye konuþtu.

NATO’NUN PATLAYICILARI

Bülent Orakoðlu, Türkiye’deki son terör saldýrýlarýnda kullanýlan patlayýcýlarýn, bu olaylarýn arkasýnda kimlerin olduðunu ele verdiðini de söyledi. Orakoðlu, “Geçmiþte bir sürü bombalý saldýrý oluyor ama arkasýnda hangi ülkenin olduðu ortaya çýkarýlamýyordu. Türkiye’yi sýkýntýya sokan Atatürk Havalimaný, Beþiktaþ ve Kayseri saldýrýlarýnda, TNT, RDX ve Pent dediðimiz saniyede 8 bin metre hýzla etrafa daðýlan patlayýcýlar kullanýldý. Bu patlayýcýlar NATO’nun envanterine kayýtlý” dedi.