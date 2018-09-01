Pazartesi aday adaylarını belirlemeye başlayacaklarını belirten Özhaseki, ‘’Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır” dedi. Kayseri’de ziyaretlerde bulunan Özhaseki, sorular üzerine, yerel yönetimlerin ve başkanların fotoğraflarını çektiklerini, illerin yanı sıra bölgesel sorunları da yakından izlediklerini ifade etti. Özhaseki, şöyle konuştu:

‘’Yerel yönetimler birimi olarak biz kendi içimizde önce şehir sorunlarını belirledik. Bölge sorunlarını belirledik. Her ilin fotoğrafını çekmeye aylardır devam ediyorlar. Şimdi biz onları birkez daha teyit edeceğiz. Arkasından Cumhurbaşkanımız işaret ettiği bir konu var ki bu her şeyden çok önemli. Bu konuda da o düsturlara bağlı olabilecek ve bizim yüzümüzü ak edecek adaylarımızı belirlemeye çalışacağız. Nedir bu? Gönül belediyeciliği. Bütün belediye başkanlarımızın vatandaşla el ele, gönül gönüle bir şehri yönetmesi. Çalışmalarımız da zaten başladı. Pazartesinden itibaren şehirlerde aday tespitlerine başlıyoruz. Belediye başkanlarının şimdilik flu olan fotoğraflarını Ekim ayında netleştiririz.’’

PARTİ DIŞI ADAYLIK

Yerel seçimlerde parti dışından da adaylar olabileceğine de vurgu yapan Özhaseki, “Kendi teşkilatlarımızdan yetişmiş arkadaş var ise onların da olmasına gayret ederiz. Ama öyle yerle olur ki vatandaşın tercihleri biraz daha farklıdır. Ona da saygı duyarız. Parti dışında da birçok değerli insanı partimize davet ederek, belediye başkanımız olması için teklif götürürüz. Bunda hiçbir mahsur yok. Koltuk çantada keklik diye düşünen, öyle diyen yanılır. Bu işin aslı esası, bir şehrin dilini iyi tutturmak, iki beklentilerini iyi görmek onlar karşısında saygılı davranıp o beklentiye uygun cevap vermektir” dedi.