Koltuk korkusu sardı

Yıllardır parti içi delege oyunlarıyla koltuğunu koruyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, büyük oranda genel başkanı ve parti yönetimini belirleyen İstanbul, İzmir, Ankara’nın ardından Adana teşkilatındaki delege seçimlerinde de muhaliflerin alternatif liste oluşturması üzerine dün televizyonlar canlı yayındayken partilileri tehdit etti. 3-4 Şubat’taki 36. Olağan Kurultay’ın ardından tüzük kurultayı da yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, bununla da yetinmeyip delege dengesi aleyhine değişirse delege sistemini değiştirerek ilelebet genel başkan kalacağı bir model getirmeye çalışacağının sinyalini verdi.

NEYE SİNİRLENDİ?

Kılıçdaroğlu Adana Kongresi’nde yaptığı konuşma, CHP’de il ve ilçe teşkilatlarındaki delege seçimleri üzerinden devam eden genel merkez ve muhalefet gerginliğini zirveye çıkardı. Parti yönetimini, kurultayda genel başkanı belirleyen il ve ilçe başkanlıkları ile delege seçimlerinde muhalefetin etkinliğini engellemek isteyen Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara’daki delege seçimlerini iptal etmişti. İstanbul, İzmir, Ankara’nın ardından Adana gibi kurultaya en çok delege gönderen büyükşehirlerden birinde yapılan kongrede de tek aday çıkaramamış olmaya sinirlenen Kılıçdaroğlu’nun partilileri tehdit ettiği görüldü.

MUHALEFETE SUÇLAMA

Parti içi muhalefeti ‘CHP’de ‘kavga çıkarmakla’ suçlayan Kılıçdaroğlu, “Bir CHP’li çıkar ‘Ben ne olacağım?’ derse derhal CHP’den istifa etsin. Kapımız bunlara kapalı. Asla kavga istemiyorum” dedi. Kurultay’da oy kullanacak delegelerle yapılacak seçimi işaret eden Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, başkanlık koltuğunu kaybetmekten korktuğu ve bu nedenle delegeleri kendisine oy verecek isimlerden seçmeye çalıştığı, delege dengesi muhalefet lehine değişirse genel başkanın seçiminde delegeleri devre dışı bırakan düzenlemeyle başkanlığını garanti altına almaya çalışacağı şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu, “Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Adana milletvekillerine sesleniyorum. Partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM’ye kanun teklifi verin. Birbirine sırtını dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Kurultaydan sonra tüzük kurultaya yapacağız. Herkesin her telden konuştuğu değil herkesin Türkiye’nin sorunları konuştuğu bir tüzük yapacağız ve herkes aynı dili konuşacak. Bu partide bir kişi davanın insanı değilse bu partide işi yoktur” ifadelerini kullandı.

KAYBETME ENDİŞESİ

Kılıçdaroğlu’nun kızgınlığının ardında, kurultay delegelerinde ağırlığın muhalefete geçmesinin de etkili olduğu kaydedildi. Delegeler PM üye seçiminde de oy kullanacaklar. PM de belediye başkanı adaylarının kim olacağını belirliyor. Belediye Başkanları da delegeler üzerinde yoğun baskı kuruyor. FETÖ’nün kaset kumpasıyla başkan olan ve 8 seçim yenilgisine rağmen delege oyunlarıyla koltuğunu koruyan Kılıçdaroğlu’nun muhalefete yönelik tehdidin ‘Koltuğunun altından kaydığı’ korkusundan kaynaklandığı, FETÖ’yü korumaya yönelik marjinal çıkışlarının da ‘Ben hala kullanışlı bir aracım’ mesajı vermeye yönelik olduğu şeklinde yorumlandı.