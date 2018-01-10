Komşu yeni anlıyor

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Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas, FETÖ’nün darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 askerin darbeci olduklarına ilişkin geçerli sağlam bulgular bulunduğunu söyledi. Mouzalas, katıldığı Yunan Skai televizyonunda, Yunan hükümetinin, darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul eden Bağımsız İltica Komisyonu’nun kararına itirazını yorumladı. Mouzalas, “Bu kararı biz hukuk devleti olarak temyiz ettik. Daha önce çıkan bin 500 karara itiraz etmedik. Buradaki fark ne midir? Bunların darbeci olduklarına dair sağlam emareler bulunuyor” ifadelerini kullandı.    

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