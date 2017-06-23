Komutan görevden alındı

Güvenç, YAŞ kararları dışında ve askeri nedenlerle değil sivil yönetim zaafı nedeniyle görevden alınan ilk isim oldu.

Bakan Işık, ‘sabotaj dahil’ her türlü olasılığın araştırdığını belirtmesinden saatler sonra zehirlenme olaylarının yaşandığı Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Vekili Albay Şefik Güvenç, Bakan Fikret Işık’ın talimatıyla görevden alındı. ‘Sabotaj’ açıklamasından hemen sonra yaşanan bu görevden alma akıllara FETÖ’ye getirdi. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı.

YANIT VEREMEDİ

Manisa’da 23 Mayıs’taki zehirlenme olayının ardından 17 Haziran’da yaşanan ikinci zehirlenme vakası üzerine, Işık kışlaya giderek olay yerinde bilgi aldı. Bu sırada, sunum yapan Albay Güvenç’in soruların çoğuna yanıt verememesi Bakan Işık’ı rahatsız etti. Bakan Işık’ın talimatıyla, konunun aydınlatılması için başlatılan idari soruşturmada kışladaki güvenlik kameraları incelendiğinde ise cevapsız kalan sorular aydınlatıldı. Güvenlik kameraları incelendiğinde, zehirlenme vakasından önce hazırlanan tavuk ve hindilerin, görüntülere göre normal süresinden çok daha az süre pişirildiği bunun da zehirlenmelere yol açtığı belirlendi.

BİR İLK YAŞANDI

TSK’da subay atama ve görevden almaları, 15 Temmuz darbe girişimine kadar YAŞ kararlarıyla yapılıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle, atamalarda Milli Savunma Bakanı yetkili kılındı ve askeri nedenlerle bazı görev değişiklikler de yapıldı. Ancak Manisa’daki Tugay Komutanı’nın görevden alınması, subayların askeri olmayan konulardaki, bir nevi sivil-yöneticilik görevlerinden dolayı görevden alma olarak da kayda geçti.