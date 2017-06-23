Komutan görevden alındı
Manisa’da askerlerin zehirlendiği kışladaki Tugay Komutan Vekili Albay Şefik Güvenç, olaydaki ihmali nedeniyle Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından görevden alındı.
- MUAMMER BAŞKAN
Güvenç, YAŞ kararları dışında ve askeri nedenlerle değil sivil yönetim zaafı nedeniyle görevden alınan ilk isim oldu.
Bakan Işık, ‘sabotaj dahil’ her türlü olasılığın araştırdığını belirtmesinden saatler sonra zehirlenme olaylarının yaşandığı Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Vekili Albay Şefik Güvenç, Bakan Fikret Işık’ın talimatıyla görevden alındı. ‘Sabotaj’ açıklamasından hemen sonra yaşanan bu görevden alma akıllara FETÖ’ye getirdi. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı.
YANIT VEREMEDİ
Manisa’da 23 Mayıs’taki zehirlenme olayının ardından 17 Haziran’da yaşanan ikinci zehirlenme vakası üzerine, Işık kışlaya giderek olay yerinde bilgi aldı. Bu sırada, sunum yapan Albay Güvenç’in soruların çoğuna yanıt verememesi Bakan Işık’ı rahatsız etti. Bakan Işık’ın talimatıyla, konunun aydınlatılması için başlatılan idari soruşturmada kışladaki güvenlik kameraları incelendiğinde ise cevapsız kalan sorular aydınlatıldı. Güvenlik kameraları incelendiğinde, zehirlenme vakasından önce hazırlanan tavuk ve hindilerin, görüntülere göre normal süresinden çok daha az süre pişirildiği bunun da zehirlenmelere yol açtığı belirlendi.
BİR İLK YAŞANDI
TSK’da subay atama ve görevden almaları, 15 Temmuz darbe girişimine kadar YAŞ kararlarıyla yapılıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle, atamalarda Milli Savunma Bakanı yetkili kılındı ve askeri nedenlerle bazı görev değişiklikler de yapıldı. Ancak Manisa’daki Tugay Komutanı’nın görevden alınması, subayların askeri olmayan konulardaki, bir nevi sivil-yöneticilik görevlerinden dolayı görevden alma olarak da kayda geçti.
FETÖ’den algı için 25 bin yayın
KOM’un FETÖ’cü medyanın “algı operasyonları” hakkında 2013-2015 yıllarında hazırladığı Medya Raporu, Koza-İpek Holding iddianamesinde yer aldı. Rapora FETÖ’nün yayın organları Bugün TV, Kanaltürk, STV, STV Haber’in algı oluşturma amaçlı 25 bin 802 yayını tespit edildi. 17 Aralık 2013 sonrasında yapılan operasyonlarla ilgili olarak devleti hedef göstermek için algı oluşturma kodları kullanıldığı belirlendi. Bu kanallarda bu amaçla sık sık; “skandal”, “hayırsever”, “algı operasyonu” ve “Cadı Avı”, “Hukuksuzluk”, “Tiranlık”, “despotizm” ve “ağır siyasi vesayet” gibi kavramlar kullandı. Tiranlık, despotizm gibi kavramları CHP de sık sık kullanıyor.
Karakoldakiler Öksüz’ü biliyordu
Ankara Başsavcılığınca, FETÖ’nün ‘hava imamı’ olan firari Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın, dosyanın şüphelilerinden Serter Koçak’tan Öksüz’ün FETÖ’nün mahrem imamı olduğu bilgisini almasının ardından Jandarma Karakolu’na geldiği, kolluk görevli olmamasına rağmen Öksüz ile görüştüğü ifade edildi. İddianamede şüpheli Sarıkoca’nın ifadesine de yer verildi. Sarıkoca, o gün oradaki herkesin Öksüz’ün FETÖ’nün imamı olduğunu bildiğini kaydetti.
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