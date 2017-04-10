Komutanlara ajan yaver
FETÖ, TSK’daki üst düzey komutanların yanına yerleştirdiği örgüt üyesi emir subayı ve özel kalem müdürleri sayesinde ulaştığı tüm mahrem bilgileri, yabancı istihbarat teşkilatlarına servis etmiş.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 70’li yıllardan itibaren sızmaya başlayan FETÖ, son 10 yılda en üst makamların emir ve icra subaylıkları ile özel kalem müdürlüklerine örgüt üyesi askerlerin tayin edilmesini sağladı. Terör örgütü böylece komutanların etrafında güvenlik gerekliliği kisvesi altında ‘bariyer sistemi’ oluşturdu.
Örgüt bu kişiler aracılığıyla, komutanların özel hayatlarına ilişkin mahrem bilgilerine kadar ulaşılabildi. Bu bilgiler bir yandan terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen’e iletildi, diğer yandan da başta ABD olmak üzere yabancı ülke istihbarat teşkilatlarıyla paylaşıldı. Ayrıca örgütün uygun görmediği kişiler ve FETÖ’cü olmayan karargah subaylarının, komutanların yanına yaklaşmasına bile müsaade edilmedi. Örgüt, küçük yaşlardan beri yetiştirerek TSK’ya soktuğu hiçbir elemanını boş bırakmadı. Onları örgüte yeni eleman kazandırılması için görevlendirdi. İhanet Çetesi üyeleri, FETÖ’ye karşı TSK personelinin faaliyetlerini de izledi. Böylece örgüte zarar verebilecek her türlü hareketin önüne geçilmeye çalışıldı.
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