Kongre sonrası sahaya iniyor
Başkan Erdoğan, 18 Ağustos’ta yapılacak olağan kongrenin ardından il ziyaretlerine başlayacak. Ziyaretlerde yerel seçimlerde aday gösterilecek isimlerle ilgili çalışma yürütülecek.
- ŞERİFE GÜZEL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “kongreden sonra startını vereceğiz” dediği yerel seçimler için hiç vakit kaybetmeden sahalara inmeye hazırlanıyor. AK Parti Genel Merkezi’nde, yerel seçimlerde aday gösterilecek isimlerle ilgili bir süre önce başlatılan alt yapı çalışmaları, kongreden sonra daha hızlı bir tempoya kavuşacak. Kongrede oluşturulacak yeni kadrolar, belediye başkan adaylarıyla ilgili ilk tespitleri yaparak, “devam etmesi muhtemel isimler” ile “yolların ayrılacağı” isimleri belirleyecek.
PARTİYE YENİ YÜZ
Şu ana kadar AK Parti’li tüm belediye başkanlarıyla ilgili dosyaları hazırlanıyor, performans değerlendirmeleri yapılıyor. Üç dönem kuralına takılan belediye başkanlarıyla ilgili kararı ise Başkan Erdoğan’ın başkanlığında parti yönetimi verecek. Üç dönemi dolan, ancak vatandaş nezdinde memnuniyeti devam eden isimlerin yeniden aday gösterilmeleri mümkün olabilecek. Ancak vatandaş nezdinde belirli bir yıpranmışlığı bulunan isimler yerine yeni yüzler aranacak.
BÖLGESEL DETAY
Bu süreçte kamuoyu araştırmaları, teşkilat yoklamaları ve vatandaş nezdindeki memnuniyet durumlarına bakılarak devam edecek isimlerin hangileri olacağına karar verilecek. İlçe belediyeleriyle başlatılacak olan çalışmada, kritik iller ve büyükşehirlerle ilgili karar, bölgesel detay çalışmalarda ortaya çıkacak isimlere göre verilecek.
RESMİ TAKVİMDEN ÖNCE
Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili resmi sürecin yılbaşından itibaren başlaması gerekiyor, ancak AK Parti, yerelde özellikle ilk kez aday olacak isimlerin daha önceden sahaya inerek kendini tanıtması açısından bu takvimi önce çekmeyi planlıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanları sıcak tutarak halkın seçime ilgisini yükseltmeyi hedeflerken, adaylar da kendi bölgelerinde henüz resmi seçim takvimi ve aday belirleme süreçleri işlemeye başlamadan önce çalışmalara başlamış olacaklar.
Başkan’dan 6 üst düzey atama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakan Yardımcılığına, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcılığına atama yaptı. Aatamalar Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Yyapılan atamalara göre, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcılığı’na Serap Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’na Prof.Dr. Uğur Ünal, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına ise İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy atandı.
BÜTÜN İLLERE GİDECEK
Başkan Erdoğan, AK Parti’nin 6. Olağan Kongresiyle parti yönetiminde yenilenmeyi sağlayıp, Mart 2019 yerel seçimleri için saha çalışmalarına ağırlık vermeye başlayacak. Seçim sürecini beklemeden sahalara da inmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 18 Ağustos’taki kongrenin hemen ardından il ziyaretlerine başlaması öngörülüyor. Erdoğan için yapılan hazırlıklarda, belirli bir takvim planlaması içinde bütün illere gitmesi hedefleniyor. Hem 24 Haziran seçimleri için verdikleri destekten dolayı teşekkür niteliğinde olacak olan ziyaretler, aynı zamanda da 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlık amacıyla halkın ilgisini sıcak tutmayı amaçlıyor.
İŞ DÜNYASINDAN ERDOĞAN’A DESTEK
İş dünyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek desteklerini belirtti. Erdoğan’ı önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ziyaret etti ve Hisarcıklıoğlu ziyaret sonrası Başkan Erdoğan’a üzerinde ‘Fatiha suresi’ yazılı bir tablo hediye etti. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TURSAB heyetini ile birlikte MÜSİAD’da ziyarette bulundu. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak özel bir önem atfettiklerini belirterek, “Bu sebeple 2018 yılını ‘Afrika Yılı’ ilan ettik. Afrika’ya dönük çalışmalarımız sürüyor. Şu an Afrika’da 3 şube ve 7 temsilcilik ile hizmet veriyoruz. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda faaliyetlerimiz sürüyor. Suriye, Filistin, Arakan ve Somali gibi yardımda bulunuyoruz. MÜSİAD olarak elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız” dedi.
‘Teşekkür’ ziyaretlerine Bayburt’tan başlayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt’tan başlayacak. Bu kapsamda 10 Ağustos Cuma günü Bayburt ve Gümüşhane’deki seçmenlerine teşekkür edecek olan Başkan Erdoğan, cumartesi günü Rize, pazar günü ise Trabzon’a gidecek.
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