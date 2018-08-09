Kongre sonrası sahaya iniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “kongreden sonra startını vereceğiz” dediği yerel seçimler için hiç vakit kaybetmeden sahalara inmeye hazırlanıyor. AK Parti Genel Merkezi’nde, yerel seçimlerde aday gösterilecek isimlerle ilgili bir süre önce başlatılan alt yapı çalışmaları, kongreden sonra daha hızlı bir tempoya kavuşacak. Kongrede oluşturulacak yeni kadrolar, belediye başkan adaylarıyla ilgili ilk tespitleri yaparak, “devam etmesi muhtemel isimler” ile “yolların ayrılacağı” isimleri belirleyecek.

PARTİYE YENİ YÜZ

Şu ana kadar AK Parti’li tüm belediye başkanlarıyla ilgili dosyaları hazırlanıyor, performans değerlendirmeleri yapılıyor. Üç dönem kuralına takılan belediye başkanlarıyla ilgili kararı ise Başkan Erdoğan’ın başkanlığında parti yönetimi verecek. Üç dönemi dolan, ancak vatandaş nezdinde memnuniyeti devam eden isimlerin yeniden aday gösterilmeleri mümkün olabilecek. Ancak vatandaş nezdinde belirli bir yıpranmışlığı bulunan isimler yerine yeni yüzler aranacak.

BÖLGESEL DETAY

Bu süreçte kamuoyu araştırmaları, teşkilat yoklamaları ve vatandaş nezdindeki memnuniyet durumlarına bakılarak devam edecek isimlerin hangileri olacağına karar verilecek. İlçe belediyeleriyle başlatılacak olan çalışmada, kritik iller ve büyükşehirlerle ilgili karar, bölgesel detay çalışmalarda ortaya çıkacak isimlere göre verilecek.

RESMİ TAKVİMDEN ÖNCE

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili resmi sürecin yılbaşından itibaren başlaması gerekiyor, ancak AK Parti, yerelde özellikle ilk kez aday olacak isimlerin daha önceden sahaya inerek kendini tanıtması açısından bu takvimi önce çekmeyi planlıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanları sıcak tutarak halkın seçime ilgisini yükseltmeyi hedeflerken, adaylar da kendi bölgelerinde henüz resmi seçim takvimi ve aday belirleme süreçleri işlemeye başlamadan önce çalışmalara başlamış olacaklar.