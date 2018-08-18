Kongre’ye Türkiye mektubu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi’ne son gerginlik ile ilgili bir mektup yazacağını söyledi. Yıldırım, “Japonya’dan İspanya’ya kadar bütün parlamentolara birer mektup yazacağım” dedi. Yıldırım, ilk yurtdışı ziyaretini yaptığı KKTC’den dönerken sorularımızı cevapladı.

Güçlü Meclis güçlü Türkiye: “Yeni sistemde Meclis’te de, toplumda da beklenti, sistemden de beklenti ‘güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye’. Güçlü hükümet tarafı, seçimlerle beraber oluştu. Güçlü Meclis tarafını inşa etmek de bize düşüyor. Bir ülkenin toplam gücünün bileşenleri var. Bizim Meclisimiz de parlamenter diplomasiyi çok etkin kullanabilir. 1915 olayları ile ilgili, Kıbrıs ve Kudüs’te, bölgesel anlaşmazlıklarda, Türkiye’nin yurtdışına asker göndermesi gibi konularda, en önemlisi 15 Temmuz’da o darbe girişiminin önlenmesinde olduğu gibi.”

Oyların yüzde 97’si temsil ediliyor: “Bu Meclis’in en önemli özelliklerinden biri, temsilde adalet noktasında çok iyi bir noktaya geldi. Oyların yüzde 97’si Meclis’te temsile dönüştü. Yeni sistemde Meclis’te ‘daha çok uzlaşma daha az çatışma’ esasına göre çalışacağız. Bu toplumsal ayrışmayı da önlemiş olacak. Örneğin Amerika’nın ülkemize yönelik asimetrik uygulamalarına karşı siyasi partiler milli bir duruş, siyaset üstü tutum sergilediler. Bu da ülkemizi güçlendirdi. Başka ülkelere bu bir teşvik unsuru oldu. ‘Bunlar kendi içlerinde bile anlaşamıyor, bize ne’ dedirtmedik. Bundan sonraki gayretimiz siyasi partileri milli meselelerde, ortak akılda birleştirmek olacak.”

Kongre’ye ve parlamentolara mektup: “(ABD ile yaşanan kriz) Cumhurbaşkanlığı kendi adımlarını atıyor. Bu tedbirler de zaten karşılığı buluyor. Ortak duruş derseniz zaten dört parti, HDP hariç, ilk gün bir araya gelerek bir metin yayınladılar. Bu aşamada olağanüstü toplantı ihtiyacı gözükmüyor. Dostluk gruplarını daha etkin kullanmak için gayret edeceğiz. Ben de ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’ne yaşanan süreçle ilgili bir mektup yazmayı düşünüyorum. Yakın zamanda göndereceğim. Sadece oraya değil. Bizim Avrasya coğrafyasında Japonya’dan İspanya’ya kadar ABD yönetiminin bu çıkışı belirli oranda her ülkede tahribat yaptı. Hepsinin Türkiye’de yatırımı var. Dolayısıyla bir ortak duruşa ihtiyaç var. (ABD’li) Boeing firması niye bir şey yapmıyor? Türkiye önemli bir müşteri. Sesini yükseltmesi lazım. Başkaları da var.”

Krizler fırsat da üretiyor: “Bu durum bir kriz ama bünyesinde bir fırsatı da barındırıyor. 1974’teki durum (Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ABD ambargosu) çok daha vahimdi. Elimizde hiçbir şey yoktu. Sonra biz kendi savaş gemimizi yapmaya başladık. Dolayısıyla ABD bu işi daha aymaz bir şekilde sürdürürse bize kısa vadede yük getirir, sorunlar oluşturur. Ama orta, uzun vadede bize büyük bir imkan kapısını açabilir.