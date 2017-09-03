Kör FETÖ’cüler badem gözlü yapılmış

Fetullahçı Terör Örgüt›nün (FETÖ)’nün Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki (GATA) yapılanmasına yönelik iddianame tamamlanarak, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 104 şüphelinin yer aldığı iddianamede, FETÖ mensuplarının kendilerinden olmayanları tasfiye etmek için sağlık alanında kullandıkları yöntemler ve izledikleri yıldırma politikaları hakkında bilgiler aldı.

RENK KÖRÜYDÜM

Bu kapsamda askeri muayene komisyonlarında görev alan ve FETÖ ile iltisaklı olmayan kişileri eledikleri veya askeri öğrenci olamayacak kişileri askeri öğrenciliğe kabul ettiklerine yönelik müşteki beyanları alındı. O beyanlardan birisinde etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade veren FETÖ’cü Serdar Kaya; Ankara’da Jandarma Astsubaylık Meslek Yüksek Okulu sınavlarına girdiğini, sınavda ilk sağlık mulakatı olduğunu, kendisinin aslında renk körü olduğunu ve askeri hastanede muayene olurken, kendisini muayene eden doktorun 3 tane resim gösterdiğini, hiçbir resimde sayıları göremediğini, kafasından sayıları salladığını, fakat doktorun hiçbir şey demeden sağlam kaşesini vurup imzaladığını beyan etti. Serdar Kaya hakkında, renk körü olmasına rağmen sağlamdır raporu veren doktorun Ahmet Taş isimli doktor olduğu tespit edildi.

DOKTORLARA ÇAMUR

İddianamede yer alan bilgilere göre, Prof. Dr Tuğgeneral İbrahim Altınsoy ve Prof. Dr Albay Hakan Durukan isimli doktorların itibarsızlaştırılması amacıyla, GATA’ya bağlı Beytepe Askeri Hastanesi’ndeki heyet odasında doktor isimlerinin kayıtlı olduğu defter bilgileri FETÖ’cüler tarafından fotoğrafı çekilerek, Gatakulis isimli twitter hesabında yayınlandı. Fotoğrafı çeken kişi iddianamede yer alan şüpheli Mehmet Koray Sevinç. İddianamede, “Gatakulis isimli twitter hesabı GATA Komutanlığı’nın FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirilmesinde adeta bir silah gibi kullanılan hesaplardan biridir” ifadesi yer alıyor. Ayrıca bu twitter hesabı üzerinden çeşitli mesajlarla karalamalar da yapılarak yıldırma politikası izlendi.

İFTİRA KAMPANYASI

Mesajlarda, “Gata göz kliniği başkanı İbrahim Altınsoy hala eski dekan Zeki Bayraktar’ın emri altında çalışıyormuş. Hakan Durukan Güven Hastanesi’nde çalıştığı halde SGK hastalarına ameliyat yapan hekim olarak Seçkin Aykaş’ın adını yazıyormuş. Hakan Durukan 5 ameliyat yapmış. Bunlardan sadece bir tanesi asker olduğundan ameliyat listesine onun adını yazmışlar. İbrahim Altınsoy’u tebrik ediyoruz personelini maksimum performansla ve aynı anda iki farklı yerde çalıştırabiliyor” şeklinde ifadelere yer verilerek mağdurların sanki mesleki yolsuzluk yaptığı izlenimi verilmeye çalışıldı. Sonuç olarak Gatakulis isimli twitter hesabında çıkan bu haber neticesinde örgüt amacına ulaşmış ve Halil İbrahim Altınsoy istifa etmek zorunda kalmış. İddianamede ayrıca, GATA içerisindeki FETÖ yapılanmasının Mustafa Başbozkurt’un dekanlığı döneminde yerleştiği, FETÖ mensuplarının bu dönemde korundukları, tüm kadrolara FETÖ’cülerin atandığı, Gatakulis isimli internet sitesinde çıkan haberlerin güçlendiği ve FETÖ mensubu olmayan kişilerin yoğun saldırılara maruz kaldığı da belirtildi.

DARBECİ GENERAL TASFİYENİN MİMARI

Akıncı Üssü davasının kilit isimlerinden, şu an tutuklu olan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün, Sıkıyönetim Komutanlıkları Listesi, Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi, Ankara ve İstanbul Asayiş ve Takviye Planı ve Diğer Atamalar başlıklı, gizli darbe belgelerinin altında imzasının bulunduğu Akıncı Üssü iddianamesinde yer almıştı. GATA iddianamesinde de yer alan Partigöç’ün, GenelKurmay Başkanlığı Personel Başkanlığı döneminde, GATA’daki atamalarda FETÖ’cü olmayanları tasfiye ettiği ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre, 2014 yılı içerisinde GATA’da yapılacak olan doçentlik sınavında doktor Cantürk Taşçı, akademik kariyerinin engellenmesi amacıyla elenmiş ve 5’inci kez girmiş olduğu doçentlik sınavını kazanmasına rağmen, Partigöç döneminde Personel Başkanlığınca kadro ilamı ve kadro onayı yapılmayarak mağdur edilmiş. İddianamede ayrıca, Gatakulis isimli twitter hesabından linç edilen doktor Erdal Koç’un görevden alınmasının ardından yerine getirilen Tuğgeneral Ahmet Bülent Beşirbellioğlu’nun adının 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilerin atama listesinde bulunduğu belirtildi.