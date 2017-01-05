Başbakan Yıldırım'ın Başdanışmanı Korkmaz: Türkiye tuzaklar karşısında eli bağlı kalmayacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Ömer Faruk Korkmaz, Sudan'ın başkenti Hartum'da "Dünya Dönüşümleri Işığında Türkiye'nin Dış Politikası" adıyla düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, tarihi rolü gereği yeryüzünde zulme uğrayan herkes için bir sığınma yeri olduğuna dikkati çekti.

Korkmaz, "Türkiye, Suriye'de barışçıl bir değişim sürecinin gerçekleşmesinden yana çaba gösterdi. Ülkesindeki krizin başladığı ilk dönemde Beşşar Esed ile defalarca iletişime geçen Ankara, kendisine değişimin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve Suriye halkına özgürlüklerinin verilmesi gerektiğini iletti ancak bunu kabul etmedi." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılma konusuna da değinen Korkmaz, şöyle devam etti: "AB, Türkiye'nin üyeliği için özgürlüklerin verilmesi ve bazı yasaların değiştirilmesinin yanı sıra imkansız bazı şartlar koştu. İlginç olan ise ekonomik durumu iyi olmayan ve demokrasi yoksulu bazı ülkeler AB üyesidir. AB'nin ölçülerinde çifte standartlık söz konusu ve Türkiye de birliğe katılmak için uzun süre beklemeyecektir. Bu konu, olmazsa olmazlardan değildir. Ankara, tıpkı İngiltere'nin AB'den çekildiği gibi bu istekten vazgeçebilir."

"Türkiye boyun eğmeyecek"

Türkiye'nin, insanlığa ve Müslümanlara umut veren bir ülke olduğuna dikkati çeken Korkmaz, "Türkiye, komplolar karşısında boyun eğmeyeceği gibi terör örgütlerini kullanarak masum sivilleri öldüren ve güvenliği sarsmaya çalışan bölgesel ve uluslararası istihbarat tuzakları karşısında da eli bağlı kalmayacaktır." diye konuştu.

Korkmaz, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ilişkin ise "Ankara'nın yeni politikası, terörü kaynağında vurmaktır. Ülkemizi Suriye'nin içinden temizlemek istedik çünkü sınırdan korumak yetmiyor. Özellikle teröristler, Türkiye'nin topraklarına gönderdikleri unsurlarıyla saldırılar gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.