Korku dağları iyice sarmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil” sözlerine CHP’li muhaliflerden tepki geldi. CHP’de seçimli olağanüstü kurultay için geçen hafta imza toplamaya başlayan partiiçi muhalefetten Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nu sert bir şekilde eleştirerek, “Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin” dedi.

İŞTE TAM BU YÜZDEN

Özcan Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Korku dağları sarmış... Hak hukuk adalet diyeceksin... Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin.. İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz” ifadelerini kullandı. Özcan, eski vekil Emre Köprülü’nün CHP liderine yönelik, “9 seçim kaybedip bugün Değişim talep edenlere ‘Koltuk Sevdalıları’ diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum” ifadelerini tekrar paylaştı.

BUGÜN İMZALAR SUNULACAK

Geçen hafta imza toplamaya başlayan Muharrem İnce taraftaları ve sol kanadın bir hafta daha süreleri olmasına rağmen, yeterli sayıya bugün ulaşıp imzaları Genel Merkez’e sunması bekleniyor. İmzacılar açısından kritik günde 634 imzaya ulaşılıp ulaşılmayacağı merak konusu olurken, Kılıçdaroğlu’nun son hamlesi ve imzaların 600’ü aşması durumunda koltuklarında durmalarının anlamsızlaşacağını ifade eden Genel Merkez yöneticilerinin nasıl bir tavır sergileyeceği merakla bekleniyor.

İNCE’YE RAKİP OLACAK

Olağanüstü kurultayın toplanması halinde Muharrem İnce’nin “genel başkan adayı” olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, İnce’nin karşısına kendisi ya da bir başka ismi çıkarması durumunda da bu isim de “aday” olarak yarışa katılacak. Genel Merkez, muhaliflerin yeterli imzaya ulaşma imkanının olmadığını savunuyor, ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, böylesi bir durumda İnce’nin karşısına kendisi çıkmasa da bir başka ismi çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.