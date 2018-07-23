Korku dağları iyice sarmış
CHP’de olağanüstü seçimli kurultay için toplanan imzaları bugün Genel Merkeze sunmaya hazırlanan parti içi muhalefet Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun “Birileri koltuk derdinde” sözüne tepki gösterdi. Bolu vekili Tanju Özcan, “Korku dağları sarmış” dedi.
- STAR / ANKARA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil” sözlerine CHP’li muhaliflerden tepki geldi. CHP’de seçimli olağanüstü kurultay için geçen hafta imza toplamaya başlayan partiiçi muhalefetten Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nu sert bir şekilde eleştirerek, “Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin” dedi.
İŞTE TAM BU YÜZDEN
Özcan Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Korku dağları sarmış... Hak hukuk adalet diyeceksin... Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin.. İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz” ifadelerini kullandı. Özcan, eski vekil Emre Köprülü’nün CHP liderine yönelik, “9 seçim kaybedip bugün Değişim talep edenlere ‘Koltuk Sevdalıları’ diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum” ifadelerini tekrar paylaştı.
BUGÜN İMZALAR SUNULACAK
Geçen hafta imza toplamaya başlayan Muharrem İnce taraftaları ve sol kanadın bir hafta daha süreleri olmasına rağmen, yeterli sayıya bugün ulaşıp imzaları Genel Merkez’e sunması bekleniyor. İmzacılar açısından kritik günde 634 imzaya ulaşılıp ulaşılmayacağı merak konusu olurken, Kılıçdaroğlu’nun son hamlesi ve imzaların 600’ü aşması durumunda koltuklarında durmalarının anlamsızlaşacağını ifade eden Genel Merkez yöneticilerinin nasıl bir tavır sergileyeceği merakla bekleniyor.
İNCE’YE RAKİP OLACAK
Olağanüstü kurultayın toplanması halinde Muharrem İnce’nin “genel başkan adayı” olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, İnce’nin karşısına kendisi ya da bir başka ismi çıkarması durumunda da bu isim de “aday” olarak yarışa katılacak. Genel Merkez, muhaliflerin yeterli imzaya ulaşma imkanının olmadığını savunuyor, ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, böylesi bir durumda İnce’nin karşısına kendisi çıkmasa da bir başka ismi çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ADAYLIK iÇiN 5’TE BiR ŞARTI
Bir ismin genel başkan adayı olabilmesi için, delegelerin beşte birinin yazılı önerisi gerekiyor. Delegelerin, Genel Başkan adaylarından sadece birisi için imza verme hakları bulunuyor. Birden çok genel başkan adayına imza veren delegeler, başkanlık kurulunca çağrılıp, hangi aday için imza verdiğinin belirlenmesi gerekiyor. Aksi halde mükerrer imzalar tüm genel başkan adayları için geçersiz olacak. Geçtiğimiz kurultayda Muharrem İnce için imza veren bazı delegelerin, Kemal Kılıçdaroğlu’na da imza verdikleri ortaya çıkmış ve divan, bu imzalarla ilgili kararıyla Muharrem ince’nin tepkisini çekmişti.
EKiBi iÇiN DE AYRI SEÇiM
Muharrem İnce’nin kendisiyle ilgili seçimin yanı sıra, kendisiyle birlikte oluşturacağı Parti Meclisi (PM) üyelikleri için de delegeden destek bulması gerekiyor. PM üyeliğine aday olmak için en 10 kurultay delegesinin ya da Genel Başkanın yazılı önerisi gerekiyor. PM seçimleri, çarşaf liste usulüyle gerçekleştiriliyor. Herhangi bir PM adayının, seçilebilmesi için en az delegelerin beşte birinin oyunu alması gerekiyor. Muharrem İnce’nin belirleyeceği listedeki isimlere parti delegelerinin destek verip vermeyeceği de bir başka tartışma konusunu oluşturuyor.
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