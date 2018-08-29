Kovboy tehdidinin bir karşılığı olur

Resmi ziyaret için Litvanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

Türkiye’nin şu anda acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Bu hava savunma sistemini müttefiklerimizden başta ABD olmak üzere almak istedik. Çaba sarf ettik. Fakat bu ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Bizim de acil ihtiyacımız var dolayısıyla biz bir yerden almak durumundayız” diye konuştu. ABD’nin F-35’lerle ilgili şartlar koşmaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Herkeste füze var. Bu füzelere karşı kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için bir tercih değil bir zorunluluktur” diye konuştu.

KOVBOY GÖNDERMESİ

Türkiye’nin F-35’in ortağı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Zaten bazı parçalar Türkiye’de üretiliyor. Bu çok taraflı bir projedir. Türkiye de bunun bir parçasıdır. ‘Ben istedim Türkiye çıkar’ bu yaklaşım yanlıştır. Uluslararası hukuk var. Kovboy filminde olduğu gibi ben istediğimi yaparım derse o zaman bunun da bir karşılığı olur. Biz ABD ile olan tüm sorunlarımızı iki eşit ortak gibi konuşup çözüp yolumuza devam etmek isteriz. Tek tarafın baskısı ve dayatmasıyla olacak işler değil” dedi.

SURİYE HASSASİYETİ

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde ortaya çıkan engellerin çoğunun teknik değil, siyasi olduğunu ancak Türkiye’nin AB yolunda reformları öncelikli tuttuğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu: Suriye konusunda da Türkiye risklerin farkında. Halep, Doğu Guta, Humus gibi yerlerde yaşanan felaketlerin İdlib’de yeniden yaşanmaması için çaba gösteriyoruz. Bu konuyu Rusya, İran, Avrupa ülkeleri ve koalisyondaki ülkelerle de görüşüyoruz.”