Kovboy tehdidinin bir karşılığı olur
Bakan Çavuşoğlu, ABD-Türkiye ilişkilerine dair ‘Artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım. Kovboy filminde olduğu gibi ‘ben her istediğimi yaparım’ derse bunun bir karşılığı olur” ifadelerini kullandı.
Resmi ziyaret için Litvanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK
Türkiye’nin şu anda acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Bu hava savunma sistemini müttefiklerimizden başta ABD olmak üzere almak istedik. Çaba sarf ettik. Fakat bu ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Bizim de acil ihtiyacımız var dolayısıyla biz bir yerden almak durumundayız” diye konuştu. ABD’nin F-35’lerle ilgili şartlar koşmaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Herkeste füze var. Bu füzelere karşı kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için bir tercih değil bir zorunluluktur” diye konuştu.
KOVBOY GÖNDERMESİ
Türkiye’nin F-35’in ortağı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Zaten bazı parçalar Türkiye’de üretiliyor. Bu çok taraflı bir projedir. Türkiye de bunun bir parçasıdır. ‘Ben istedim Türkiye çıkar’ bu yaklaşım yanlıştır. Uluslararası hukuk var. Kovboy filminde olduğu gibi ben istediğimi yaparım derse o zaman bunun da bir karşılığı olur. Biz ABD ile olan tüm sorunlarımızı iki eşit ortak gibi konuşup çözüp yolumuza devam etmek isteriz. Tek tarafın baskısı ve dayatmasıyla olacak işler değil” dedi.
SURİYE HASSASİYETİ
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde ortaya çıkan engellerin çoğunun teknik değil, siyasi olduğunu ancak Türkiye’nin AB yolunda reformları öncelikli tuttuğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu: Suriye konusunda da Türkiye risklerin farkında. Halep, Doğu Guta, Humus gibi yerlerde yaşanan felaketlerin İdlib’de yeniden yaşanmaması için çaba gösteriyoruz. Bu konuyu Rusya, İran, Avrupa ülkeleri ve koalisyondaki ülkelerle de görüşüyoruz.”
‘MÜŞTERİ DEĞİL ORTAĞIZ’
Türkiye ile ABD arasında krizin sürdüğü bir dönemde Amerika’dan üç kongre üyesi Ankara’ya geldi. ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Michael Turner, John Garamendi, Tom Marino ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Hood ile Temsilciler Meclisi personelinden oluşan heyetin, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarında temaslarda bulundu. Kongre üyeleri, Rusya’dan S-400 alımı ve F-35 krizini masaya taşıdı. Kongre üyeleri ABD Savunma Bakanlığı’nın, S-400’ler konusunda teknik inceleme yaptığını ve 60 gün içinde kongreye bir rapor sunulacağını belirti. S-400’lerin NATO mühimmatıyla uyumlu olup olmadığının bu raporla ortaya çıkacağına dikkat çektiler. Heyetin ”Henüz zaman var S-400 alınmasından vazgeçilmesi durumunda kongrede F-35’lerin teslimatının engellemesi kararının aşılabileceği” mesajını ilettikleri de öğrenildi. Türk tarafı ise kongrede Türkiye aleyhine kararlar alındığını hatırlatarak “Olumsuz bir tavır var bu tavrın değişmesi gerekir” mesajı verdi. Türk heyeti ise “F-35 projesinde müşteri değil, ortağız” hatırlatmasında bulundu. Türkiye kanadı görüşmede, Amerika ile yaşanan sıkıntılı konu başlıklarını da gündeme getirdi. Amerika’nın PKK terör örgütü ile mücadele, üzerine düşenleri yerine getirmediğinin altı çizildi. FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesine ilişkin kararlılık mesajı ile DEAŞ ile mücadele de vurgulandı.
F-35 İLE İLK UÇUŞ
Genelkurmay Başkanlığı, Türk savaş pilotunun ABD’deki uçuş eğitimleri kapsamında, F-35 uçağı ile ilk uçuşunu dün gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye’nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatı, Teksas-Fort Worth’te haziran ayında düzenlenen törenle gerçekleşmişti.
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