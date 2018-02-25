Köylülere katliam tuzağı
PYD/PKK, Türk askerinin canı pahasına sivillere gösterdiği hassasiyeti, kan donduran hain bir planla kullanmaya kalkıştı. Teröristler, rehin aldıkları Afrinli 4 köylüyü mayınla tuzakladı. Kalleş tezgahı kahramanlarımız bozdu.
Mehmetçik, Afrin operasyonunda sivil hassasiyet gösterirken, sözde “demokrasi götürme” bahanesiyle dünyayı kan ve gözyaşına boğan ABD’nin terörist müttefiki YPG/PKK’nın kan donduran sivil tuzağı deşifre oldu. İnsanları canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü, Afrin’de 4 ihtiyar köylüyü bağlayıp mayınla tuzakladı… Türk askerine zarar vermek isteyen hain örgütün tuzağını etkisiz hale getiren Mehmetçik, köylüleri sağ salim kurtardı.
ŞEHİT OLURUM ANLAYIŞI
Afrin’de ‘siviller öleceğine, ben şehit olurum’ anlayışla hareket eden Mehmetçik, teröristlere karşı kararlı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Terör destekçisi Amerika Birleşik Devletleri ile ‘kan kardeşi’ YPG/PKK ‘harekatta siviller ölüyor’ yalanıyla Türkiye’ye karşı kirli kampanya başlatsa da, Mehmetçik, sahada bunun böyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca, Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
MAYINLAR İMHA EDİLDİ
Operasyon sırasında, YPG/PKK’lı teröristlerce köyde, kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 sivil belirlendi. Hain örgütün bu yöntemle köylüleri kurtarmak için gelecek Mehmetçiğe zayiat vermek istediği belirlendi. Bunun üzerine, mayın ve el yapımı patlayıcı düzenekleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından etkisiz hale getirildi. Kurtarılan siviller, daha sonra emniyetli şekilde bölgeden çıkarılarak hudut karakoluna sevk edildi.Köyde benzer durumla karşılaşma olasılığı bulunan diğer evlerde de titizlikle arama yapıldı. Toplam 12 bomba düzeneği bulunarak imha edildi.
Kapıdaki ve köylülerin etrafındaki mayınları temizleyen Mehmetçik, kurtardığı 4 yaşlıyı hudut karakoluna getirildi.
Sosyal medyada alçaklık
Terör örgütü yandaşları sosyal medya hesaplarından PYD/PKK’lı teröristlerin alçaklığını Mehmetçiğin üzerine atmaya çalıştı. Hainler “Türk ordusu yaşlı köylüleri esir alıp etraflarına mayın döşedi” diyerek algı operasyonuna kalkıştı.
KÖYLÜLERDEN MEHMETÇİĞE: ALLAH RAZI OLSUN
- Şükrü Osman: Elimizi bağladıktan sonra etrafımıza patlayıcılar yerleştirdiler. Akşama doğru Türk askeri geldi ve bizi kurtardı. Bize yemek verdiler. Allah onlardan razı olsun.
- Nazlı Osman: Eşim felçli. Hepimizi eve kapatıp gittiler, çok korktuk. Türk askeri geldi, bizi kurtardı. Sonra askerlerden biri başını dizime koydu. Onu oğlum gibi sevdim. Saçlarını okşadım.
- Hasan Müslim: Türk askeri köye yaklaşınca YPG patlayıcılarla beraber bizi hapsetti. Askerler bizi kurtardı. Muayene ettiler, yemek verdiler.
- Hüseyin Şeh Bekir: Terör örgütü YPG/PKK elimizde, avucumuzda ne varsa her şeyi aldı.
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