Köylülere katliam tuzağı

Mehmetçik, Afrin operasyonunda sivil hassasiyet gösterirken, sözde “demokrasi götürme” bahanesiyle dünyayı kan ve gözyaşına boğan ABD’nin terörist müttefiki YPG/PKK’nın kan donduran sivil tuzağı deşifre oldu. İnsanları canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü, Afrin’de 4 ihtiyar köylüyü bağlayıp mayınla tuzakladı… Türk askerine zarar vermek isteyen hain örgütün tuzağını etkisiz hale getiren Mehmetçik, köylüleri sağ salim kurtardı.

ŞEHİT OLURUM ANLAYIŞI

Afrin’de ‘siviller öleceğine, ben şehit olurum’ anlayışla hareket eden Mehmetçik, teröristlere karşı kararlı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Terör destekçisi Amerika Birleşik Devletleri ile ‘kan kardeşi’ YPG/PKK ‘harekatta siviller ölüyor’ yalanıyla Türkiye’ye karşı kirli kampanya başlatsa da, Mehmetçik, sahada bunun böyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca, Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

MAYINLAR İMHA EDİLDİ

Operasyon sırasında, YPG/PKK’lı teröristlerce köyde, kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 sivil belirlendi. Hain örgütün bu yöntemle köylüleri kurtarmak için gelecek Mehmetçiğe zayiat vermek istediği belirlendi. Bunun üzerine, mayın ve el yapımı patlayıcı düzenekleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından etkisiz hale getirildi. Kurtarılan siviller, daha sonra emniyetli şekilde bölgeden çıkarılarak hudut karakoluna sevk edildi.Köyde benzer durumla karşılaşma olasılığı bulunan diğer evlerde de titizlikle arama yapıldı. Toplam 12 bomba düzeneği bulunarak imha edildi.