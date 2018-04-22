Koyun otlatırken kitap okuyan Kader’e davet 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine, Siirt’te koyun otlatırken kitap okuduğu anlar MOBESE kameralarınca kaydedilen Kader Özer’i de davet etti. Biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan, koyun otlatırken kitap okuması İl Emniyet Müdürlüğüne ait Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdıktan sonra İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay’ın girişimleriyle İçişleri Bakanlığının “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirilen Özer, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye’de yapılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor. Okulda kitap okuma saatinde Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini öğrendiğini belirten Özer, “Cumhurbaşkanıyla görüşeceğim, bunun için de çok mutluyum” dedi.

23 NİSAN MESAJI

YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı. 23 Nisan 1920’nin, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsali olduğunu belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur. Milli iradenin tecelligahı TBMM, kurulduğu günden bu yana geçen 98 yılda, vatandaşlarımızın huzur, refah ve barış içinde yaşaması, ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz tarafından onaylanan anayasa değişikliğinin ardından, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adım, gelişme ve kalkınmamızın da hız kazanmasını sağlayacaktır. Yeni dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizle yakın iş birliği ve dayanışma içerisinde, istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”