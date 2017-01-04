Kripto FETÖ’cüleri ‘118’ deşifre etti
TSK içindeki kripto FETÖ üyelerine yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda aralarında teğmen, asteğmen ve astsubayların da bulunduğu 46 muvazzaf askerden 45’i gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’nün insan kaynakları yapılanmasına yönelik operasyonda ele geçirilen materyalleri inceledi. Ekipler, şifrelerini çözdükleri bazı belgelerde, 46 kişinin isim listesine ulaştı. Listedeki her telefon numarasının son üç rakam hanesinden ‘118’
rakamının çıkarılması ya da eklenmesi sonucu ‘kripto TSK mensupları’nın kullandığı numaralar ortaya çıkarıldı. FETÖ üyesi 45 asker gözaltına alındı, biri ise aranıyor.
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