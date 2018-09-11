Kripto FETÖ’cüleri ankesör çözdü

FETÖ/PDY operasyonu kapsamında dün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için düğmeye bastı. TEM ekipleri gözaltı kararı çıkan 11’i Albay, 3’ü Yarbay, 8’i Binbaşı, 12’si Yüzbaşı, 10’u Üsteğmen, 8’i Teğmen, 14’ü Astsubay ve 5’i kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 71’i asker 18’i mahrem imam olan toplam 89 kişi için operasyon başlattı. İstanbul merkezli 9 ilde süren eş zamanlı operasyonlarda 51’i asker 9’u mahrem imam toplam 60 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edilen Albay E.G. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına kaçarken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Bu sırada uzaktan erişimle, örgütün kripto haberleşme programı Falcon’u kullanan E.G’nin telefonuna müdahale edildiği öğrenildi. Polis, şüphelinin üzerinden çıkan telefona uzaktan erişim sağlanarak hangi bilgilerin yok edilmeye çalışıldığını araştırıyor.

BYLOCK’CUYU SAKLADI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edilen bir binbaşının evinde yapılan aramalarda ‘Bylock’ kullanıcısı olarak aranan bir kişinin saklanırken yakalandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen muvazzaf bir askerin evinde 35 bin Euro ve 25 bin dolar ele geçirildi. Emniyet, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ANKESÖRDEN ÇIKTI

FETÖ’nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iz bırakmamak için kullanılan ankesörlü telefon taktiği çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kripto üyelerini belirlemek için yürüttüğü ‘ankesörlü telefon’ soruşturması kapsamında, 3’ü aktif görevde 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Meslekten istifa eden binbaşı İ.Y. bu kapsamda Eskişehir’de gözaltına alındı.

MUŞ'TA 15 GÖZALTI

Muş merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonlar ile ardışık aramayla maskelenen ‘Kripto askeri mahrem yapı’ mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda 15 askeri personel gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında aktif olarak görev yapan yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman cavuşların da olduğu öğrenildi.