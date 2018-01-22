Küçük Irmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek hayalini gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti ile cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi.
- İHA
Yozgat’ta yapılan AK Parti İl Kongresi’nde kendisi ile görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek’in gözyaşlarına kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Irmak’ı telefonla aramış ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmişti.
Erdoğan’ın davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen küçük Irmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek hayalini gerçekleştirmiş oldu.
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