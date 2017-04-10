İsmail Küçükkaya'nın canlı yayında bozulduğu anlar
Başbakan Binali Yıldırım konuk olduğu TV programında gündemi değerlendirdi. Başbakan Yıldırım'ın canlı yayında Cumhurbaşkanının yetkisiyle ilgili sorduğu soruya Küçükkaya cevap vermekte zorlandı.
Başbakan Binali Yıldırım Fox Tv'de gündemi değerlendirdi. Başbakan Yıldırım’ın canlı yayında Cumhurbaşkanının yetkisiyle ilgili Küçükkaya’ya sorduğu soru Küçükkaya’yı zor durumda bıraktı.
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