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İsmail Küçükkaya'nın canlı yayında bozulduğu anlar

Başbakan Binali Yıldırım konuk olduğu TV programında gündemi değerlendirdi. Başbakan Yıldırım'ın canlı yayında Cumhurbaşkanının yetkisiyle ilgili sorduğu soruya Küçükkaya cevap vermekte zorlandı.

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Başbakan Binali Yıldırım Fox Tv'de gündemi değerlendirdi. Başbakan Yıldırım’ın canlı yayında Cumhurbaşkanının yetkisiyle ilgili Küçükkaya’ya sorduğu soru Küçükkaya’yı zor durumda bıraktı.  

 

 

 

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