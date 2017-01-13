Kudurdular

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER, KIRDILAR, VEKİL ISIRDILAR, SANDALYELER, SAKSILAR HAVADA UÇUŞTU

Anayasa değişikliğine karşı tavrını giderek sertleştiren CHP’liler, önceki gece geç saatlerde şiddetin dozunu artırdılar. AK Parti ve MHP’de fire beklentisi tutmayan CHP, tabanlarına mesaj vermek için Meclis Genel Kurulu’nda sandalyelerin uçuştuğu, kürsünün kırıldığı, vekillerin ısırıldığı kavgayı sahneye koydular. Gece yarısı gerçekleşen kavgada bir CHP’li AK Parti’li Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’yı bacağından ısırdı. CHP’li Nefi Kara tarafından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in de burnu kırıldı.

YAVUZ HIRSIZ MİSALİ

TBMM Genel Kurulu’nun önceki günkü oturumları oldukça gerilimli geçti. Akşam ilerleyen saatlerde yükselen gerilim, önce yumrukların konuştuğu kavgaya dönüştü. AK Parti’li Hasan Turan’ın boğazını sıkan CHP’liler uzunca süre sakinleşmedi. Ancak seçilme yaşını 18’e düşüren maddenin oylaması sırasında kavga yeniden alevlendi. CHP’lilerin, AK Parti’liler için ‘açık oy kullanma’ iddiaları ve AK Parti’lilerin de CHP’lilerin görüntü çekmelerine tepkileriyle tansiyon yükseldi. CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’in, AK Parti’li Mustafa Elitaş’ın kendisinin boğazını sıktı iddiası, ortalığın karışmasına yol açtı. CHP’liler, tekme tokat AK Parti’lilerle birbirlerine girdiler. Yumruklar konuştu, ortalık darmadağın oldu. Oylama sırasında çıkan kavga nedeniyle oylamaya ara verildi. Yumruklu kavgada bazı milletvekilleri yaralandı. Kavga, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un devreye girmesiyle sona erdi. Ortam uzunca süre sonra sakinleştirilebildi ve oylama tekrar yapıldı.

VEKİL HASTANELİK OLDU

Meclis’in yetkilerini düzenleyen 5. maddenin oylaması ise Meclis’i tam anlamıyla kilitledi. CHP’liler, Grup Başkanvekili Özgür Özel’in çağrısıyla oylamaya engel olmak için kürsüyü işgal ettiler. Önce yumrukların konuştuğu kavgada sandalye ve masalar fırlatıldı. Kimi milletvekilleri Genel Kurul salonunda kürsünün önünde bulunan çiçekleri fırlattılar. Meclis kürsüsü kırıldı. Su şişesinden sandalyeye kadar ellerine ne geçtiyse havada uçuştu. Dakikalarca süren kavgada

AK Parti’li Trabzon Milletvekili Muhammed Balta›yı CHP›lilerden biri, bacağından ısırdı. Kimi vekiller yerlerde tekmelenirken, AK Parti’li Fatih Şahin de, CHP’linin attığı yumrukla burnu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Şahin, operasyon geçirdi.

HANGi MADDELER KABUL EDiLDi?

Meclis Genel Kurulu’nun önceki günkü kavgalı oturumlarında Anayasa değişiklik teklifinin 3 maddesi kabul edildi.

İlk olarak seçilme yaşının 25’ten 18’e düşürülmesini öngören madde oylandı. Oylama çıkan kavga nedeniyle ikinci kez tekrarlandı. 341 kabul oyuna karşılık 139 ret, 3 boş, 2 de geçersiz oy çıktı. Oylamaya CHP’li 2, AK Parti’ ve MHP’li 1’er milletvekili katılmadı.

Teklifin, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin beraber ve 5 yılda bir yapılmasını düzenleyen 4. Madde’nin görüşmeleri ise sakin geçti. Yapılan oylamada kabul oyları 343 olarak çıkarken, 139 ret, 2 boş, 2 de geçersiz oy kullanıldı.

Meclis’in yetkilerini düzenleyen 5. Maddenin oylamasına ise CHP’liler, “Meclis’in by-pass edildiği” iddiası nedeniyle katılmadılar. 354 milletvekilinin oy kullandığı 5. Madde 343 oyla kabul edildi. CHP’liler katılmadığı için 7 ret oyu çıkan oylamada 3 boş ve 1 de geçersiz oy kullanıldı.

KÜRSÜYÜ DE SÖKTÜLER

Kavga sırasında milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsü ve ses sistemi zarar görerek çalışamaz hale geldi. Kürsünün yerinden çıktığı görüldü. Salonun ortasında bulunan “Atatürk çiçeği” ile stenografların görev yaptığı masa zarar gördü. Stenografların oturduğu koltuğun bir milletvekili tarafından havaya kaldırıldığı, kupaların milletvekilleri tarafından birbirlerine fırlatıldığı görüldü. CHP’lilerin işgaline uğrayan ve yerinden çıkan, 4 kişinin taşıyabildiği 250 kiloluk konuşma kürsüsü, tamir edilerek, tekrar montelendi.

TETANOZ AŞISI YAPTIRDI

Kavgada bacağı ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, o anları şöyle anlattı: “Araya girdim tam o sırada CHP’li vekil ısırdı. Canımın yandığını hissettim. Ayağımı çekemedim. Hastaneye gittik aşılarımızı yaptırdık. Yüzünü görmedim. İncelenecek görüntüler davacıyım. AK Parti’li vekil Muhammed Balta ayrıca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TBMM’de CHP’li milletvekili tarafından bacağımdan ısırıldım. Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım” ifadelerini kullandı. AK Parti’li Belma Satır ise “Dikkat! Köpek giremez” pankartı açtı.

MECLİS ÇALIŞAMAZSA MİLLETE GİDİLİR

MHP lideri Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçmemesi ihtimaline ilişkin, “Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için millet iradesine gidilir” dedi. Görüşmelerde gerilim stratejisinin takip edildiğini belirten Bahçeli, bunun böyle devam etmemesi gerektiğini kaydetti. Bahçeli, “teklifin Meclis’ten geçmemesi durumunda ne olacağı” ile ilgili soruya, “Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir” yanıtını verdi.

ŞENTOP: MECBUR KALINIR

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop da, anayasa değişiklik teklifinin Kurul’dan geçmemesi halinde Türkiye’nin seçime gidebileceğini söyledi. Bir maddenin düşmesi halinde teklifin geri çekilip çekilmeyeceğine yönelik soru üzerine Şentop, “O zaman Türkiye seçime mecbur kalır” dedi.

YARALI VEKİLLERE ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’de çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Meclis Genel

Kurulundaki CHP’lilerin saldırısında yaralanan Şahin’e “geçmiş olsun” temennisinde bulunan Yıldırım, doktorlardan bilgi aldı. Yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından Güven hastanesiden ayrıldı.