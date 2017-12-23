Kudüs için ‘Barış Gücü’ yolu açıldı

Türkiye’nin başvurusuyla BM Genel Kurulu’nda ABD’nin aldığı ‘Küdüs’ü İsrail’in başkenti sayma’ kararının yok sayılmasını değerlendiren uzmanlar, ABD’nin tehdit ve zorbalığa bağlı dünya düzeninin sona erdiği ve başta Kudüs olmak üzere küresel sorunlarda yeni bir sürecin başladığı görüşünde. Türkiye’nin, bugüne kadar süre giden oyunu bozduğuna dikkat çeken uzmanlar, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde veto kartı ya da egemenliğini halktan almayan Arap liderle Ortadoğu ve Kudüs sorununda istediğini empoze etmesi döneminin kapandığına dikkat çekti.

ZORBAYA ‘DUR’ DENDİ

ASSAM Strateji Uzmanı İbrahim Keleş: BM Genel Kurulu’nda zorbaya ‘dur’ dendi. Dünya devletleri, ABD’ye ‘sen zorbalık yapıyorsun’ dediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünün cisimleşmiş halidir bu karar. Türkiye’nin büyük bir başarısıdır. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil koduyla toplantıya çağırıp, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu ve ABD’nin İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıması kararının yok sayılması yönündeki bildirisi de hem İslam coğrafyasında hem dünya genelinde farkındalık yarattı. Kudüs çok önemli. Birleşmiş Milletlerin kuruluşu da zaten Kudüs meselesi üzerine olmuştu. Yine Kudüs meselesi üzerinde çoğunluk, mevcut zorbalığa ve dünya düzenine ‘dur’ dedi. Kudüs ve Filistin’de, İsrail’in yeni bir katliam yapması durumunda, BM Genel Kurulu’nun toplanarak üçte iki çoğunlukla bölgeye barış gücü göndermesinin de yolu açıldı.

BİR BAŞKALDIRI

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar: Yıllardır işgalci İsrail’in Filistinlilere uyguladığı hukuksuzluğa ve zulme her türlü desteği veren ABD’nin yap-satçı yeni başkanının büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının yarattığı bumerang etkisi ABD ile İsrail’i vurmuş durumda. Türkiye’nin öncülüğünde İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde İslam dünyası, tarihinde ilk defa, bir kısmı kerhen de olsa, birlik tavrı sergileyerek iki yüz yıllık bitkisel hayatından çıkma hususunda bir belirti göstermişti. İslam dünyasının Türkiye öncülüğünde yaptığı bu başkaldırı, ABD ve İsrail’in bütün tehditlerine rağmen, Birleşmiş Milletler genel kurulunda küresel bir isyana dönüşmüş durumda.