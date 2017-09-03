Kudüs nasıl kurtulur?

Biraz garip değil mi? İslam dünyası olarak “Filistin ortak sızımız” diyoruz ama bir avuçluk İsrail karşısında aciz kalıyoruz!

Peki, nedir bu çaresizlik?

Korkarım asıl problem, bizim zaaflarımız ve Siyonistler’in bunları iyi kullanması.

Nitekim bu devleti bile

İttihatçıların iktidar zaafına borçlular.

Aynı taktikleri Arap liderlere de uygulamışlardır.

Filistin’deki iki başlı yönetim bile İsrail’in zaferidir.

Zira bu iki başlılık yüzünden, gençlerin canları pahasına yürüttüğü milli mücadele, yöneticiler arasındaki “ben”lik çekişmelerine kurban gitmektedir.

Mesela Arafat, Filistin’in menfaatlerini ne kadar ön planda tutmuştur?

2000 yılında yapılan Camp David görüşmelerinde İsrail, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına göre Filistin devletini tanıyacağını kabul etmiş ancak Arafat, “Hamas'ın kendisini İsrail işbirlikçisi olmakla suçlayacağı” endişesiyle kabul etmemişti.

Acaba bu endişe, Filistinliler için miydi?

Daha sonra İsrail 400 bin yeni Yahudi Yerleşimi gerçekleştirdi ve artık “Filistin Devleti”ni telaffuz bile etmiyor, “yönetim” ifadesi kullanıyor.

Hatta, kulağa çok hoş gelse de Hamas'ın, “İsrailli hiçbir çözümü kabul etmemesi” ne kadar gerçekçidir ve geçen süre kime yaramıştır?

ARAP LİDERLER KİMDEN YANA?

Gelelim, “Filistin dostu” İslam ülkelere...

Mesela, İran’ın varlık sebebi İsrail ile mücadeledir! Ama bugüne kadar birbirlerine zarar verdiklerini hiç görmedik.

Son yıllarda Ortadoğu’yu hallaç pamuğu gibi atarak İsrail dışında güçlü ülke bırakmayan Amerika, ne hikmetse İran’ın Yemen’e kadar uzanan bir Şii Hilali oluşturmasına ses çıkarmadı.

İsrail düşmanı(!) Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, 70 yıldır İsrail’e, karşı bir araya gelip, Katar’a yaptıkları gibi bir yaptırım listesi açıklayamadılar.

Demek ki İsrail onları Katar kadar kızdıramadı!

FİLİSTİN’İ İSRAİL’E SATIYORLAR

Şimdi ise daha hain bir plan üzerinde çalışıyorlar.

“İslam ülkesi” dediğimiz bu çeteler, şimdi de; Filistin’deki “iki başlılık” üzerinden yeni bir oyun kurma çabası içerisindeler.

Sırf başına Türkiye düşmanı bir darbeci olan FETÖ maşası Dahlan’ı getirmek için, Hamas ve El Fetih’i birleştirmeye çalışıyorlar.

Ne hikmetse bu “çözüm”ü (!) İsrail de, Amerika da hararetle destekliyor.

Aslında Filistin’i, Arap taşeronlar vasıtasıyla buharlaştırmak istiyorlar.

Uzatmaya hiç gerek yok, Filistin’i işgal eden asıl düşman, çağımızın vebası olan “samimiyetsizlik ve istismar”dır.

Bu acı gerçeği, son Mescid-i Aksa eylemleri sırasında bir Yahudi yüzümüze haykırmış, “Siz neyin derdindesiniz, bütün Arap ülkeleri bile bizim arkamızda” demişti.

SADECE TÜRKİYE SAMİMİ

Kusura bakmayın ama durum böyle iken İsrail zalimine söyleyecek fazla bir şey yok.

Filistin samimiyete hasret...

Onun için Türkiye’den gidenleri bağırlarına basıyorlar.

Çünkü Filistin halkı sadece Türkiye’ye güveniyor, “Diğerleri Filistin’i kendi çıkarlarına alet ediyor, sadece Türkiye Filistin’e; Filistinliler için geliyor” diyorlar.

İsrail’in asıl gücü kontrollü gerginlik stratejisidir. Askeri gücü ne olursa olsun, İsrail’i tamamen kuşatmış olan İslam ülkeleri, güçlü bir duruş sergileyebilselerdi, İsrail yerinden bile kıpırdayamazdı.

Zira, İsrail’in kabusu İslam ülkelerinin tepkisidir.

Dün bahsettiğimiz Denis Rohan, Kıble Mescidini yaktığında, İsrail Başbakanı Golda Meir, İslam dünyasından gelecek tepkilerden dolayı çok endişelenir ve “Hayatımın en kötü haberi” şeklinde bir açıklama yapar. Ancak Müslüman liderlerden sadece “İtidal çağrısı” gelmesi üzerine, aynı felaket için daha sonra “Hayatımın en güzel haberi” demiştir...

İSRAİL’İN TIRSTIĞI TEK ÜLKE TÜRKİYE...

Onun için “One minute” İsrail’in rot-balans ayarlarını bozmuştur.

Mavi Marmara da böyle bir “test” idi ama sonucu onlar için negatif çıktı! Türkiye'nin sert tavrı kimyalarını bozdu ve en nefret ettikleri adamdan özür dilemek zorunda kaldılar.

Çünkü İsrail’in tek sermayesi olan “algı gücü” Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Tam aksine Türkiye, İsrail’in İslam dünyasında oluşturduğu sanal imparatorluğu hızla eritiyor.

Türkiye samimi bir duruş sergiliyor, Filistin’i ulusal çıkarlarının rampası yapmıyor.

KUDÜS NASIL KURTULUR?

Türkiye'yi yönetenler gerçekten halkı temsil ettiği için İsrail'e karşı net duruş sergileyebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gücünü milletten aldığı için, “One Minute” diyebiliyor. İktidarda kalmak için ABD’nin korumasına ihtiyaç duymuyor.

Filistin konusunda en kritik nokta budur.

İktidarını Amerika’ya borçlu olan hiçbir Arap lider, İsrail karşısında dik duramaz.

Arap ülkelerini ne zaman gerçekten halklarının seçtiği liderler yönetmeye başlarsa, o zaman İsrail için de zeval başlar.

Yalnız bu çok kolay görünmüyor.

Zira bunu çok iyi bilen Haçlı-Yahudi ittifakı, bu coğrafyada demokrasinin yerleşmesine asla izin vermiyor.

Civarımızdaki oyunların asıl sebebi budur.

Görmediniz mi?.. Mısır’da bir rüzgar esti, 30 yıllık diktatör devrildi ve ilk defa halkın iradesi iktidar oldu.

Mursi yönetiminin ilk icraatı İsrail’e tavır almak ve Gazze’nin can damarı olan tünelleri açmak oldu.

Ama sonra ne oldu?

Mursi iktidarı kaybetmekle kalmadı, Mısır halkı tekrar diktatörlüğün derinliklerine yuvarlandı...

KORKAN TARAF İSRAİL'DİR

Bu gerçekler ümidimizi kırmasın, tam aksine, “çözüm”ün anahtarı bizde olduğu için ümitlendirsin.

İsrail, Batı Kudüs’ü başşehir ilan etti ve parlamentosunu buraya taşıdı ama dünya kabul etmedi ve temsilciliklerini Tel Aviv’de bıraktı.

İsrail’in Kudüs’ü tamamen işgal etmesi, kalbimiz olan Mescid-i Aksa'yı kirletmesi asla mümkün değildir.

Kudüs'te diken üstünde olan İsrail’dir, çözüme en çok onların ihtiyacı vardır.

Anlayacağınız Kudüs’ün tam özgürlüğü için İslam dünyasından gelecek dürüst ve samimi tepki yeterlidir.

BURADA “TÜRK” BAŞLI BAŞINA BİR DEĞERDİR

Burada “Türk” başlı başına bir markadır.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ocak 2009 tarihinde Davos kasabasında gerçekleştirilen “Gazze: Ortadoğu’da Barış” konulu oturumda, İsrail Devlet Başkanı Simon Peres’e, siyasi literatüre “One Minute” şeklinde geçen çıkışından sonra Türkiye ve Erdoğan bu bölgenin kahramanı olmuş.

Herhangi bir üründe yer alan “Made in Turkey” etiketi tek başına kalite kriteri olarak algılanıyor.

Mahmutpaşa'da 300 TL'ye satılan bir elbise, burada sadece “Türk” etiketinden dolayı bin, bin 500 Şekel (TL) arasında satılabiliyor.

EMANET EMİN ELLERDE...

Türkiye Filistin’e en yoğun ve samimi desteği veren ülkedir. Kudüs’te görevinin önemine haiz çok güçlü bir ekibimiz var. MÜSİAD Başkan ve üyeleri ile çok değerli bilgiler paylaşan Kudüs Başkonsolos Yardımcısı Erman Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mescid-i Aksa girişindeki kontrol cihazlarının kaldırılmasında çok önemli katkısı olan çağrısının Filistinlileri çok sevindirdiğini söyledi.

TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz ise Filistin’de iş yapmanın çok zor olduğunu, çünkü dört ayrı mevzuata göre çalıştıklarını ifade ederek, “Bütün bu engellere rağmen 2005’ten bu yana 420 önemli projeyi tamamladık” dedi.

Ticaret Ateşesi Mehmet Aytek ise İsrail’in Kudüs’teki vergileri aşırı arttırarak Filistinli esnafı yıldırmaya çalıştığını belirterek, “Bu da bir nevi işgaldir. Çünkü bu ağır şartlara dayanamayan esnaflar birer birer kapatıyor” dedi.

MİLYONLUK MEZARLAR

Musevilerin inanışına göre Ahiret Günü Kudüs’te gerçekleşecek. İnsanlığın son yargıya çağrılacağı boruların öteceği vadi de bu önümüzdeki Kidron Vadisi. Dünyanın sonu olan hesaplaşma günü geldiğinde, en yakın noktada dirildikten sonra en hızlı şekilde Ahirete ulaşmaya imkan tanıyan bu mezarlar; mevkiine göre milyon dolarlar satılmaktadır.

HAZRET-İ ÖMER'İ BURADA KARŞILADILAR

Hıristiyanların lideri Patrik Sophronius'un, Kudüs'ü teslim almaya gelen Halife Hazret-i Ömer'i karşıladığı mekandaki Şam Kapısı. Kanuni Sultan Süleyman'ın çevirdiği surlar üzerindeki en görkemli kapıdır. Burada da İsrail askerleri 24 saat nöbet tutmaktadır. Metal kapıyı eleğe çeviren delikler, İsrail askerlerinin eseridir!

AĞLAMA DUVARI

Kudüs, Müslümanların eline geçtikten sonra Yahudilerin buraya gelip ibadet edebilmelerine müsaade edildi. Ancak Yahudiler bir süre sonra bölgedeki evleri yıkmak istedilerse de Müslümanlar mani oldu, hadiseler çıktı. BM Heyeti, duvarın Müslümanların mülkiyetinde olduğuna ve Yahudilerin orada dua edebileceklerine karar verdi. 1967 yılında İsrail Kudüs’ü işgal edince Yahudiler, Ağlama Duvarı önünde toplanıp 2000 yıllık rüyanın gerçekleşmesini coşkuyla kutladılar. Bugün dünyanın her tarafından gelen Yahudiler, Ağlama Duvarı önünde sallanarak dua eder, “Süleyman Mabedi”nin yasını tutarlar.

TİKA FİLİSTİN'İN SEVGİLİSİ

Mescid-i Aksa etrafındaki çarşıyı gezerken bizi ısrarla pırıl pırıl kubbe ve kemerlerle göz kamaştıran tarihi dükkanına davet eden bir esnaf, gururla duvardaki "TİKA tarafından restore edilmiştir" tabelasını gösterdi. TİKA'nın hatırına, bize ne ikram edeceğini bilemedi.

-BİTTİ-