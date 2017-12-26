Kudüs yol haritası

ABD’nin Kudüs ile ilgili bir karar alabileceği yönünde ilk haber Ankara’ya 1-2 Aralık günü gibi geldi. Başkent bunun doğruluğunu araştırmaya başladı. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kalın McMaster’a “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etme yönünde bir karar” alıp almayacağını sordu. McMaster da “Başkanın böyle bir niyeti, hazırlığı var. Birkaç gün içinde bu açıklamayı yapacak” cevabını verdi.

WASHİNGTON UYARILDI

Ankara, ilk tepkiyi Kalın-McMaster telefon görüşmesinde gösterdi. İbrahim Kalın “Büyük hata olur, sadece İslam dünyasından değil, tüm dünyadan tepki gelir, bunu kestirebiliyoruz musunuz” uyarısı yaptı. Ancak McMaster, bu konuda geri adım atmayacaklarını belirterek, bu girişimin barış sürecine katkı sağlayacağını öne sürdü. Kalın bunun üzerine nasıl katkı sağlayacağını sordu ve “Bunu barış sürecinin ilk adımı diye planlıyorsanız, barış süreci baştan ölü doğar” dedi.

PAPA İLE GÖRÜŞME

McMaster-Kalın telefon görüşmesinin ardından Ankara harekete geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla temaslara başladı ve elde edilen bilgiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Cumhurbaşkanı “ABD, böyle bir yola girerse tanımayacağımızı açıklayacağız. Hemen İslam İşbirliği Teşkilatı’nı olağanüstü toplantıya çağıracağız ve ardından konuyu Birleşmiş Milletler’e taşıyacağız, hemen gerekli temaslara başlayalım” dedi. Ankara görüşmelere başladı. Cumhurbaşkanı 20’ye yakın isimle telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da ayrı ayrı görüşmeleri oldu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katolik dünyasının lideri Papa Franciscus ile görüşmesini önerdi. Cumhurbaşkanı “hemen bağlanmasını” istedi. Erdoğan, Atina’da iken, Yunan Cumhurbaşkanı’nın onuruna verdiği yemekten hemen önce Papa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Trump’ın kararına Türkiye’nin tepkisini iletti. Papa da kararın yanlış olduğunu düşündüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı, Papa’yı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü zirvesine İstanbul’a davet etti. Papa “yoğun programı sebebiyle katılamayacağını ancak açıklamaları ile destek vereceğini” söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağan üstü toplantısına Ankara’nın beklentisinin üzerinde katılım oldu.

Erdoğanh’ın İsrail’in Filistin’i işgal haritasını bir daha hatırlattığı İİT Zirvesi’nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Venezuela Başkanı Maduro ile bir araya geldi.

PUTİN VE ABD İLE TEMAS

Süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir kez yüzyüze bir kez de telefonda görüştü. Putin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü toplantısı için “Bu konu çok önemli, normalde büyükelçi gönderiyoruz ama bu kez bakan yardımcısı göndereceğiz” dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü toplantısının olduğu gün, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Trump’ın danışmanı McMaster’ın telefon görüşmesi gerçekleşti. Aslında Kalın, McMaster’ın “Türkiye ve Katar radikal ideolojilerin yeni sponsorları” açıklamasının ardından, Türkiye’nin tepkisi için haber göndermişti. Bu haber üzerine McMaster görüşmek istedi ve önce zirveyi sordu. Kalın “Ne bekliyordunuz, çok güçlü bir karar çıktı, Kudüs herkesi birleştirdi. Herkes aynı masada oturdu, aynı bildiriye imza attı” dedi. Deklarasyonun yayınlandığını belirten İbrahim Kalın görüşmede “Kararınızı reddediyoruz, Birleşmiş Milletler sürecini de başlatacağız” diye konuştu.

RİYAD’IN GERÇEK TAVRI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oylaması öncesi tablo ortaya çıkmıştı. Yani Ankara, oylamanın 14’e 1 çıkacağını öngörmüştü. Bunun iyi bir netice olduğu, ABD’nin yalnız kalacağı değerlendirmesi yapıldı. Yani Ankara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gereken zeminin oluştuğunu düşündü. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile bu süreç başlatıldı.

Trump’ın karardan önce Ürdün ve Suudi Arabistan’ı aradığı biliniyordu. Suudi Arabistan ‘in o görüşme sonrası yaptığı açıklamada ve Türkiye’ye gelen bilgide Kral’ın, Trump’a “Kudüs kararının yanlış olacağını” ifade ettiği yer alıyordu. Süreçte Suudi Arabistan Kralı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da görüşmesi oldu. Kral Cumhurbaşkanına “Bu konuda esneklik yapmamız mümkün değil” dedi.

BM’de oylamanın olacağı gün Ankara’ya Amerikalıların tek tek ülkeleri arayıp, tehdit ettiği haberi geldi. Bunun öncesinde Ankara’nın beklentisi 140 -150 gibi bir ülkenin tasarıya evet demeseydi. Bu haberden sonra bir düşüş olabileceği değerlendirildi. Oylama günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri sürekli telefonda görüşüyordu. Çavuşoğlu ve Sinirlioğlu “Şu andaki hava üçte iki çoğunluğu alıyoruz” dediler.

İSRAİL İLE TEMAS?

Yetkililer, İsrail ile şu anda temas olmadığını yakın bir tarihte olmasının beklenmediğini belirtiyorlar. ABD ile Dışişleri Bakanı ya da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü seviyesinde temas olması bekleniyor.

KUDÜS İÇİN ÇÖZÜM ADIMLARI