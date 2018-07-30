Kulislere göre CHP'li muhaliflerin imza sayısı! Muharrem İnce'nin başını çektiği muhalifler için bugün imza toplama süresi doldu. Muhalifler, isimleri perşembe günü Genel Merkez'e teslim edeceklerini açıkladılar. Ancak toplanan imza sayısı hakkında bir bilgi verilmedi. Kulislerde ise rakamla ilgili farklı söylentiler var.