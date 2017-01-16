Külliye'de ekonomi zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16'da bakan ve bürokratları toplayacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak.
Yetkililer, toplantının saat 16.00'da yapılacağını bildirdiler.
Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılacağı belirtiliyor.
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