Külliye’de penaltı atışı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini dün Külliye’de kabul etti. Renkli görüntülerin yaşandığı kabulde, sporcular Erdoğan’a adının yazdığı ve memleketi Rize’nin plaka kodu olan 53 numaralı forma hediye etti. Bazı sporcuların futbol topu ile hünerlerini sergilerken, kaleci Hüseyin Dinç, Cumhurbaşkanı’na uzun süre sarıldı. Erdoğan’ın “Sana bir atış yapayım mı?” diye sorması üzerine Dinç, “zımba gibiyim” yanıtını vererek oluşturulan kaleye geçti. Erdoğan, “sol ayak, sağ ayak hangisiyle atayım?” dedi. Aldığı “sağ” yanıtına rağmen topu sol ayakla sol köşeye gönderdi. Ancak Dinç’i geçemedi. Dinç’in kurtarış karşısında başta Erdoğan olmak üzere yanındakiler uzun süre alkışladı. Erdoğan, takım oyuncularıyla tek tek ilgilenerek, onlara antrenmanlarda kullanmaları için hediyeler verdi. Erdoğan, bir sporcunun hediye almadan önce asker selamı vermesini ise “aferin” diyerek tebrik etti. Toplu fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan’ın “Çektik mi? Allah çektirmesin” esprisi üzerine sporcular uzun süre güldü. Sporculara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı, onlarla beraber Afrin’deki Mehmetçik’e selam gönderdi.

AFRİN’DE ASIL HEDEF TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda düzenlenen Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi’nin ant içme töreni için kutlama mesajı gönderdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığının subay ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan 27. dönem eğitim programına katılan subay adaylarının her birini tebrik eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Fırat Kalkanı’yla başladığımız, Zeytin Dalı Harekatı’yla devam ettirdiğimiz yurt dışı terörle mücadele operasyonları, Türkiye’nin milli güvenliğini koruma noktasında hassasiyetini ve kararlığını tüm dünyaya göstermiştir. Son süreçte yaşadığımız her tecrübe, elde ettiğimiz her başarı, indirdiğimiz her maske, ülkemize kurulan tezgahın boyutlarını da gözler önüne sermiştir. Bilhassa Afrin bölgesinde şahit olduğumuz yığınak, tüneller ve mühimmat, asıl hedefin Türkiye olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Türkiye’nin bölgesinde istikrar abidesi olarak varlığını devam ettirmesi, 2023 hedeflerinin ardından 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesi, diğer unsurlar yanında ordumuzun gücüne ve dirayetine bağlıdır.”

