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Külliye’de tarihi zirve

2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’nin Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle gerçekleşen tarihi zirve 35 dakika sürdü. Erdoğan önceki gün, gazetecilerin Bahçeli ile planlanan bir görüşme olup olmadığına ilişkin sorusuna  “Kendilerine bir davet yaptık. Yanıt bekliyoruz” cevabını vermişti. MHP lideri de önceki gün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.      

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Bahçeli’nin çok ahlaki bir duruş ortaya koyduğunu belirterek  AK Parti ve MHP’nin pek çok konuda benzer yaklaşımlara sahip olduğunu, “tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet” konusunun iki partinin de üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olduğunu dile getirdi. Bozdağ, şunları söyledi: “MHP ve AK Parti, Yenikapı ruhunu yaşatma konusunda aynı düşüncede. Yeni dönemde ülkemizin birliği, beraberliği, istikbali, istiklali ve Yenikapı ruhunun korunması ve yaşatılması bakamından biz de önemsiyoruz. Bunun çerçevesi ne olacak? Önümüzdeki günlerde bunun çerçevesini göreceğiz. Ama bir yasal çerçevede olması son derece doğrudur, şeffaftır.” 

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