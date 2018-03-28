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MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı: Münbiç'teki teröristler bölgeden uzaklaştırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. MGK'dan sonra yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 'Münbiç'teki teröristler bölgeden uzaklaştırılmazsa, Türkiye insiyatif kullanacak' denildi.

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umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat 20 dakika sürdü.

MGK: "Menbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi taktirde Türkiye'nin diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir."

MGK: "Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış, bilhassa Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının tarafımızdan hassasiyetle takip edildiği ifade edilmiş, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alınmıştır."

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