Külliye’den darbe davalarını izleme timi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarının FETÖ’nün hain darbe girişimine katılanlarla ilgili davaları takip ederek kendisine detay bilgileri verdiği söylediği danışmanlar, iki grup halinde duruşmaları takip ediyor. Ankara’daki duruşmaları Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı ve Ahmet Karayiğit takip ediyor. İstanbul’dakiler ise Özlem Zengin, Yavuz Atar, Mehmet Uçum ve Mustafa Akış’ın takibinde. Ekip, her gün, izledikleri duruşmalarda yaşananlara ilişkin raporlarını Cumhurbaşkanı’na iletiyorlar. Ankara ekibi, bundan sonra İzmir, Diyarbakır gibi şehirlerde başlayacak davaları da izleyecek. Darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi yaptıkları ile mahkemede hakim karşısında söyledikleri yalanlara tanıklık eden danışmanlar, hem hakim ve avukatların sorularını yanıtlayan askerlerin ifadeleri, hem de sanık olarak salonda tutulan diğer darbecilerin salonda estirmeye çalıştıkları havaya yönelik izlenimlerini de rapor haline getiriyorlar. Duruşmaları izleyenlerden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, tüm vatandaşları da bu duruşmaları izlemeye çağırdı. Türkmenoğlu, “Duruşmalar herkese açık. Orada binlerce insanımızın olması lazım. Demokrasi mitinglerinde olan on binlerin, buraya gelmesi lazım ki, darbecilerin gerçek yüzlerini herkes görsün” dedi.

DDK GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün iftarda ağırladığı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden FETÖ davalarına katılmalarını isteyerek şunları söylemişti: “Bunları takip etmelisiniz ve bu onların şovlarına falan fırsat vermeyecek. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize moral vermek, aynı zamanda meydanı bu alçaklara bırakmamak için çok yakından takip etmelisiniz. Gördüğümüz eksiklikleri, aksaklıkları, yapacağımız katkıları Adalet Bakanlığımıza ve diğer ilgili arkadaşlarımıza bildirmenizi rica ediyorum. Cumhurbaşkanlığında Devlet Denetleme Kurulunu tamamıyla bu işle görevlendirmiş bulunuyorum. Bu bizim, 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimize karşı bir borcumuzdur. İçeride ve dışarıda, beka mücadelesi verdiğimiz bu kritik dönemde sivil toplum kuruluşlarımızın siz kıymetli temsilcilerinden yükümüze omuz vermenizi bekliyorum” dedi.