Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın adını duyacağız

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 54'üncü Ulusal, 28'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Ektinliklerine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ardından Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaretinde dua etti.

Ziyaret sonrası jandarmaya ait sosyal tesislerde Van'dan gezi için gelen şehit aileleri ve gazilerle buluşan Kurtulmuş, terörle mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin milletin Allah'a ve bayrağa bağlılığının, vatana sevgisinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bakan Kurtulmuş, son zamanlarda Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynadığına, emperyalist çetelerin Türkiye üzerinde birçok oyun tezgahladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Siz zannediyormusunuz ki bu PKK denen terör çetesi, gücü kendisine ait olan bir çetedir. Hiç de öyle değil. Bunlar bu kadar silahı nereden buluyor? 40 senedir PKK'nın eline her türlü imkan ve silah veriliyor. El bebek, gül bebek dünyanın birçok sözde modern ülkesinde destekleniyor. Birçok Batı ülkesinde sanki legal bir partiymiş gibi büroları var, arkaları sıvazlanıyor. Siyasi, lojistik ve silah desteği veriliyor. Aynı şekilde Türkiye'nin başına bela olan DEAŞ denilen çete nasıl oluştu? Hiç şüpheniz olmasın ki bunların kullanım tarihi geçtiği zaman, affedersiniz kullanılmış bir mendil gibi arkalarındaki ağa babaları tarafından çöp tenekesine atılacaklar. Ne PKK'nın de DEAŞ'ın adını duyacağız. Aynen bugün ASALA'nın adını duymadığımız gibi. ASALA bir zamanlar Türkiye'nin başına bela olmuştu, kullandılar, kaldırıp attılar. Bunları da atacaklar ama yazık değil mi? Bu memleketin 40 yılını PKK denilen terör örgütüyle maalesef heba ettiler, 40 bini aşkın insanımız öldü, Türkiye'nin 1,5 trilyon dolar parası bu mücadelede gitmiş oldu."