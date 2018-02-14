Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Türkiye'nin Ortadoğu politikası bütünlüğün korunmasına yöneliktir

Bulgaristan’a iki günlük resmi ziyaret için gelen Bakan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın Ulusal Kültür Sarayı’nda (NDK) düzenlenen AB Üye Ülkeleri Turizm Bakanları Zirvesi’ne katıldı.

Zirve'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'nin Ortadoğu'daki politikası şeffaf, açık ve bölgedeki bütün ülkelerin sınırlarının korunması, bütünlüğünü korunmasına yönelik politikadır. Maalesef, bugün Ortadoğu’da sadece bölgesel ülkelerin değil, dünyanın birçok tarafındaki küresel güçlerin hepsinin gerdiği, bir şekilde bütün orduların işin içerisine dahil olduğu son derece kirli bir savaş yaşanmaktadır. Özellikle Suriye ve Irak’taki gelişmeler, başta Türkiye olmak üzere, bütün bölge ülkelerini rahatsız etmekte. Dünya sistemini de derinden etkilemektedir." şeklinde konuştu.

Suriye’deki 3 yıl süren iç savaşın ardından 4 yıl "proxy war" olarak nitelendirilen vekalet savaşlarının sürdüğünü belirten Kurtulmuş, "Ortadoğu'daki kendi çıkarlarını bir şekilde elde etmek ve çoğaltmak isteyen bölge dışındaki güçler, silahlandırdıkları militan gruplarla, terör örgütleri ile Ortadoğu'ya şekil vermeye kalkıyorlar." dedi.

PKK sorunu

Terör örgütü PKK'nın yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başına 40 yıldır bela olan bir PKK terör örgütü var. Bu örgütün bir yan dalı da Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteriyor. PYD, SDG ya da YPG isimleri ile orada faaliyet gösteriyor. Maalesef, dost bildiğimiz bazı ülkeler, bu terör grubuna çok sayıda ağır silahlar verdi."

Zeytin Dalı Harekatı'nın hem Türkiye’nin milli güvenliğini hem de Kürt, Arap, Ezidi ve Türkmen vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bizim amacımız Suriye'den bir metrekare toprak işgal etmek değil. Amacımız, Suriye'nin parçalanmasını önlemektir. Zeytin Dalı operasyonu tamamen uluslararası hukuka uygun yapılmaktadır." diye konuştu.

Türkiye’nin 4 milyonu aşkın sığınmacıyı barındırıp onlara eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler sunduğuna işaret eden Kurtulmuş, bunu Türkiye’nin bir "komşuluk ve kardeşlik vazifesi" olarak niteledi.

Suriyeli sığınmacılar dolayısıyla Türkiye’de herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadığını anlatan Bakan Kurtulmuş, "Suriyeli mülteciler dolayısıyla Türkiye’de turistler bakımından en ufak tereddüt edilecek bir durum yoktur. Türkiye’nin her yeri güvenlidir. En az Avrupa’nın bütün şehirleri kadar güvenlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2018 hedefi 38 milyon turist

Bakan Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin Turizm bakanlarının katılımıyla düzenlenen konferansta ise şöyle konuştu:

"İnsanlığın ortak mirası olan Kudüs gibi şehirlerimiz, yine bizlere ortak geçmişimizi hatırlatan geleneklerimiz, yiyeceklerimiz ve daha pek çok unsur turizm yoluyla paylaşılmakta ve bu sayede küresel barışın inşasına da katkıda bulunmaktadır. Bugün doğrudan ve dolaylı etkileriyle dünya ekonomisine yaklaşık 7,6 trilyon dolar katkı sağlayan, 300 milyona yakın kişiye istihdam sağlayan bir sektör üzerinde konuşmaktayız. Dünya ekonomisi ortalama yüzde 2,5 büyürken, turizm yüzde 3,1 büyüyor; ayrıca önümüzdeki 10 yıl boyunca turizmin ortalama yüzde 3,9 ile diğer sektörler arasında en hızlı büyüyen sektör olması beklenmektedir.”

Türkiye’nin geçtiğimiz çeyrek yüzyılda muazzam bir mesafe kat etmiş ve turizm sektörü açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: