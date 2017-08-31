Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 'Mübarek günler vesilesiyle gönüllerimiz bir kez daha paylaşma, dayanışma, yardımlaşmanın hazzıyla zenginleşti ve hep birlikte Yaradan'a yakınlaşmanın güzelliğine eriştik.' değerlendirmesinde bulundu.
- AA
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatandaşlara böyle kıymetli günleri özüne yaraşır şekilde kucaklamaları temennisinde bulundu.
İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Numan Kurtulmuş, "Mübarek günler vesilesiyle gönüllerimiz bir kez daha paylaşma, dayanışma, yardımlaşmanın hazzıyla zenginleşti ve hep birlikte Yaradan'a yakınlaşmanın güzelliğine eriştik. Daha nicelerine huzur, barış ve refah içinde kavuşmamızı yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
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