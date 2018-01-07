Kumpas hakiminden FETÖ itirafı

ABD’de Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davanın yargıcı Richard Berman’ın 2014’te FETÖ’ye bağlı Yüksel-Karkın-Küçük (YKK) avukatlık bürosunun düzenlediği sempozyuma katılması ve otel faturalarının bu kuruluş tarafından ödenmesi konusunda verdiği cevap adeta örgütle bağını itirafı niteliğinde... AA’nın Berman’ın, YKK Avukatlık bürosunun organizasyonuyla geldiği Türkiye’de otel faturalarının FETÖ tarafından ödendiğinin ortaya çıkması hakkındaki soruları üzerine, yargıcın basın ofisi, Berman’ın daha önce yaptığı konuyla ilgili önceki genel değerlendirmelerini göndermekle yetinildi. Türkiye seyahatinin ve otel faturalarının FETÖ tarafından ödenmesi konusunda Berman’ın açıklamasının itiraf niteliğinde olduğu görülüyor. Berman, 2016 Eylül ayında yaptığı açıklamada, YKK tarafından 2014’te İstanbul’da düzenlenen sempozyuma katılım davetini kabul ettiğini ve katılımcıların seyahat ve otel masraflarının da bu kurum tarafından ödendiğini belirtmişti. Yargıç Berman, sempozyum davetini kabul ettiğinde bu avukatlık bürosunun İstanbul’da önde gelen hukuk firmalarından biri olduğu ileri sürdü.

SAVCILIK TESPİT ETTİ

Yargıç Berman’ın İstanbul’da Four Seasons Hotel’de 2203 No’lu odada kaldığına ilişkin faturalar ortaya çıkmıştı. Berman’ın 6 Mayıs’ta giriş yaptığı ve bir gece kaldığı otele YKK hukuk bürosu tarafından 480 euro ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Başsavcılığı, aynı tarihlerde örgütün ABD imamı Faruk Taban’ın da otelde kaldığını ve sempozyuma katıldığını belirledi. Başsavcılık, ayrıca sempozyumun FETÖ tarafından finanse edildiği, konaklama ve ulaşım giderlerinin YKK hukuk bürosunca karşılandığını tespit etti. Berman, sempozyumdaki konuşmasında Türkiye’deki hukuk sisteminin tehdit altında olduğunu savunmuştu. Aynı dönemde FETÖ’nün kapatılan yayın organı Today’s Zaman gazetesine de röportaj veren Berman, 17 Aralık sürecinde hukuksuz dinlemeler yaptıkları ortaya çıkan polis müdürlerinin görevden alınmasının “hukuk devletine saldırı” olduğunu ileri sürmüştü. YKK Avukatlık’a 15 Temmuz darbe girişiminden sonra operasyon yapılmış ve büronun ortakları Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın’ın yurtdışına çıktıkları tespit edilmişti. Büronun sahipleri halen firari konumda bulunurken 12 avukat ise gözaltına alınmıştı. Kumpasın iftiracısı olan Rıza Sarraf mahkemeye verdiği dilekçede Berman’ın FETÖ’ye yakın YKK avukatlık bürosunun paneline katılmasını gündeme getirerek yargıcın taraflı olacağı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunmuştu.

SAVCI GİBİ DAVRANDI

O dönem New York Güney Başsavcısı olan Preet Bharara ise mahkemeye sunduğu dilekçede Sarraf’ın, reddi hakim talebinin kabul edilemez olduğunu savunmuş ve talebin mahkeme tarafından reddedilmesini istemişti. Berman ise bu sempozyuma katılmasının bu davaya “adil ve tarafsız bir şekilde başkanlık etmesini etkilemeyeceğini” söylemişti. Ancak Berman, yargılama boyunca savunmanın tüm yasal itirazlarını haklı bir gerekçe gösteremeden reddetmişti.