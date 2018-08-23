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Kur atağı bertaraf edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın, yakınlaşmaya vesile olmasını, kardeşliği ve paylaşmayı artırmasını diledi.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemine dikkati çeken Ünal, sistemin yüksek bir koordinasyon ve görev dağılımıyla, daha yüksek bir koordinasyonla çalıştığını belirtti. 

BAŞKANIMIZIN KARARLILIĞI 

Geçtiğimiz günlerde ekonomiye yönelik kur atağı yaşandığını hatırlatan Ünal, “Bu hem yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi, hem de ekonominin tek bir çatı altında toplanmasının sonuçlarını görmemiz açısından son derece önemliydi. Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın, Başkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı, bir millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi” diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin büyük bir kararlılık ve cesaretle yoluna devam ettiğini belirtti.

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