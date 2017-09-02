Kurban Bayramı dolayısıyla CHP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde AK Parti'yi ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Levent Gök başkanlığındaki heyet ziyaret etti. AK Parti'de CHP heyetini Genel Başkan Yardımcısı Karacan ve beraberindeki heyet karşıladı.

Gök, yaptığı konuşmada, bayramların herkesin birbirine olan sevgi ve saygısını geliştirmesi bakımından İslam aleminin en güzel geleneklerinden olduğunu belirtti.

Bu bayram da İslam aleminin buruk bir bayram yaptığını ifade eden Gök, "Myanmar'da Arakan Müslümanlarına karşı yapılan katliam hepimizi büyük bir üzüntüye boğdu. Bu katliam ve acılar bütün dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Buna kimsenin seyirci kalmaması gerekir. Bütün uluslararası kuruluşların başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere herkesin çok acil hassasiyetle bir tavır alması gerekiyor. Bu katliam, aslında bütün dünyada barış ve adaletin gölgelediği bir sürecin yaşanmasına göz kırpıyor. Bir an önce uluslararası kuruluşların da bu konuda devreye girmesi bizim başlıca temenni ve talebimizdir." diye konuştu.

Gök, ülkenin geleceği ve güvenliği için 15 Temmuz'dan sonra ilan edilen olağanüstü hal sürecinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi.

FETÖ ile mücadeleye destek veren bir parti olarak ülkenin kurum ve kurallarının kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) değiştirilmesini uygun görmediklerini vurgulayan Gök, "Bir an önce Meclis'te bu KHK'ların görüşülmesinin yolunun açılmasını bekliyoruz. Meclisin görev yapmadığı bir yerde kuralların ve kurumların değiştirilmesi çok daha başka sakıncaları doğurur. Cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüğe girmeden KHK'lar ile yapılan değişiklikler geleceğe bakışı zedeler. Bugüne kadar 28 KHK çıktı, bunlardan ancak 5'i görüşülebildi. Sizden talebimiz diğer KHK'ların da Meclis gündemine gelerek görüşülmesi ve bize bunlarla ilgili Anayasa Mahkemesi önünde denetim yolunun açılması konusunda çaba sergileme fırsat verilmesi. Öncelikle olağanüstü halden olağan hale geçilmesi beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan ise Gök ve heyeti başta olmak üzere tüm CHP'lilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ülkede sıkıntıların yaşanmadığı, kazaların olmadığı bayramlara ulaşma temennisinde bulunan Karacan, "Arakan bölgesinde Müslümanlara zulüm yapılmakta, binlerce Müslüman katledilmekte. Başta BM olmak üzere tüm Avrupa da dahil herkes sağır, dilsiz ve kör. Buradaki en büyük sıkıntımız 2 milyara yakın nüfusu olan İslam ülkelerinin yan yana gelememesi. Sayın Cumhurbaşkanımız, gerekli girişimlerde bulundu ama maalesef bir şekilde hala Arakan'da Müslümanlara yapılan katliam devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karacan, KHK'lara ilişkin çalışmaların devam ettiğini, Meclis açıldığında, günü geldikçe bunların bir şekilde Meclis'e geleceğini dile getirdi.