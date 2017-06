Kurbanlarının ağzından bonzai gerçeği

2012’den sonra çok hızlı artış oldu

SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rabia Bilici, son bir yılda uyuşturucu kullanımının stabil hale gelmesinin ve gençlerin bu tedavi konusunda eskiye göre daha istekli olmasının önemine dikkat çekti. Bilici, şunları söyledi: “Burada tedavi gören gençlerin söylediklerini aktardığınızda, hem kullanıcıların hem de ailelerin ve yetkililerin çıkarması gereken dersler görülecektir. Aileler, çocuklarına her zaman destek olmalı. Bize gelen vakalar üzerinden gözlemlediğimiz kadarıyla, 2012 yılı sonrasında Bonzai ve uyuşturucu kullanımında hızlı bir artış oldu. Ancak son bir yıldır stabil hale geldi, artış yok. Eskiye oranla, tedavi başvuru oranlarındaki artış önemli. Biz AMATEM olarak 2012’de bir poliklinik ile uyuşturucu tedavisine başladık. Bir günde en fazla 30 hastaya tedavi hizmeti verebiliyorduk. Ancak şimdi birden yediye çıktık her biri Bonzai, eroin veya diğer türlerin her birine farklı uzman doktorlarca tedavi uygulanıyor. Gençlerin yanı sıra, evli çocuklu kadınlar da tedavi görüyor. Biz, buradaki tedaviden sonra da onların sosyal hayata dönmeleri ve bir daha kullanıcı olmaları için de destek oluyoruz.”