Kurbanlarının ağzından bonzai gerçeği

Uyuşturucu kullanmaya kaç yaşında, nasıl başladınız?

P.T: Bana Pollyanna diyebilirsiniz çünkü AMATEM’deki arkadaşlarım hep bu isimle sesleniyor. Ben 15 yaşında direkt eroinle uyuşturucuya başladım. Liseye giderken, çok samimi olduğum bir kız arkadaşım vardı. Farklı sınıflarda ama aynı lisedeydik. Onun annesi ve babası boşanmıştı ve daha çok bizim evde kalıyordu. İki kardeştik, o da evimizin üçüncü çocuğu gibiydi. Okul çıkışlarında yedi sekiz kişilik arkadaş grupları ile buluşuyorduk. İlk o arkadaş grubunda uyuşturucu kullanmaya başladım.

D.Y: Ben de lisede arkadaş çevresiyle başladım.

Uyuşturucuyu nasıl temin ediyordunuz?

P.T: Arkadaş gruplarının arasında ‘abiler’ vardı. Bizden beş altı yaş büyük oluyorlardı. Onlar getiriyordu uyuşturucuyu.

Uyuşturucuyu ne kadar sıklıkla kullanıyordunuz?

P.T: Başlangıçta haftada bir kez eroinle başladım. İki gram kadar kullanıyorduk. Sonra haftada üç dört gün, altı yedi gram veya ne kadar bulabilirsek kullanmaya başladım. Sonra Bonzai ve diğerlerini de kullandım.

D.Y: Ben Bonzai kullanmadım ama diğerlerini kullandım. Yoksunluk hissettikçe kullanıyordum

FUHUŞ VE SATICILIK YAPTIRIYORLAR

Kullanılan uyuşturucunun bir de bedeli var. Sonuçta bir lise öğrencisisiniz, nasıl ödüyordunuz parasını?

D.Y: Benim ailemin maddi durumu iyiydi. Zaten arkadaşlar bir araya geldiğinde hepimiz cebimizde ne varsa birleştiriyor öyle alıp hep birlikte kullanıyorduk.

P.T: Başlangıçta hiç para istenmedi. Uyuşturucuya alıştıktan sonra, yaklaşık bir yıl sonra artık paralı bir şekilde vermeye başladılar.

Paranız olmadığında, sizden verilen uyuşturucu karşılığında bir şey yapmanız istendi mi? Örneğin hırsızlık, fuhuş ya da okullarda öğrencilere uyuşturucu satıcılığı?

D.Y: Evet istendi.

P.T: Ben, uyuşturucu parası olmadığı için hırsızlık yaptırılanları biliyorum. Bursa’dan alınıp, İzmir’deki benzin istasyonlarını ve esnafı silahla soymaya götürülenler vardı.

D.Y:Satıcıların tamamı zaten erkek oluyordu. Parası olmayıp da uyuşturucu almak isteyen kız arkadaşlarımıza fuhuş yaptırıyorlardı, gece kulüplerinde çalıştırıyorlardı. Silahlı mafyatik kişiler ortaya çıkmaya başladı. Bunu kabul etmeyen kızları dövüyorlardı. Zaten uyuşturucu kullanmak isteyip de param olmadığında ben de uyuşturucuyu bırakmaya karar verdim.

Bırakmaya karar verdiğiniz sırada kaç yıllık uyuşturucu kullanıcısıydınız? Nereye, nasıl başvurdunuz?

D.Y: Ben de tamamen kendi irademle geldim. Buradaki tedavimi tamamladıktan sonra, bir daha kullanmayacağım. Zaten, eski işyerim de bir daha kullanmamam şartıyla beni yeniden işe alacağına söz verdi.

P.T: Beş yıl sonra bırakmaya karar verdim. Kendim araştırdım ve Erenköy’deki AMATEM’e geldim. Bana aileden biri gibi çok sıcak davrandılar ve çok destek oldular.

YILLARCA HİÇ KİMSE FARK ETMEDİ

Beş yıl çok uzun bir zaman. Bu süre içinde hiç polis denetimine yakalanmadınız mı? Nerelerde kullanıyordunuz uyuşturucuyu?

P.T: Hiç polise yakalanmadık. Öyle gizli saklı da kullanmıyorduk. Bazen okulun bahçesinde, bazen hamburgercinin tuvaletinde bazen sokakta her yerde. Öyle metruk binalara gitme diye bir şey yok haberlerdeki gibi.

Aileniz de mi fark etmedi?

P.T: Başlangıçta hiç fark etmediler. Üçüncü yılda annemin fark ettiğini anladım. Sonra ben onlara anlattım.

D.Y:Ailem iki yıl sonra anladı.

BABAMIN TEPKİSİYLE YENİDEN BAŞLADIM

Ailenizin tepkisi ne oldu?

P.T: Ben babamla hep arkadaş gibiydim. Bana sesini bile yükseltmemişti. Ama uyuşturucu kullandığımı öğrenince “Sen benim kızım değilsin artık” diye mesaj gönderdi ve bu bana çok ağır geldi. O sırada uyuşturucuyu bırakmaya çalışıyordum ve babamın bu tepkisine çok üzülerek yeniden uyuşturucu kullanmak istedim.

Aileler, böyle durumlarda çocuklarını kucaklamalı ki uyuşturucuyu bırakmalarına destek olsunlar. Ama babamın tepkisini de anlayabiliyorum. Beni çok seviyor ve çok üzülmüştü.

Sorunlarınızı unutmak için mi uyuşturucu kullanıyordunuz? Gençler neden uyuşturucuya başlıyor?

P.T: Benim bir sorunum yoktu aslında. Derslerinde başarılı bir öğrenciydim. Ailemde de mutluydum. Tamamen arkadaş çevresinin, girdiğim sosyal çevrinin etkisiyle oldu.

Nasıl bıraktınız peki?

P.T: AMATEM’deki tedavim sonrası bıraktım. 1.5 yıl hiç uyuşturucu kullanmadım. Ancak buradaki sorun sosyal çevre. Uyuşturucuyu bırakıyorsunuz ama sonra yine aynı eve, okula dönüyorsunuz. Orada o arkadaş grubu olunca yine uyuşturucuya başlıyorsunuz.