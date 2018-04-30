Kurduğu tezgah bir haftada çöktü

Türk siyasi hayatına 41 yıl sonra yeniden ‘Güneş Moteli’ skandalını tekrar yaşatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahnelediği ‘kiralık vekil’ rezaletinin ipliği bir haftada pazara çıktı.

SİYASİ RÜŞVET ÇIKTI!

Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimine katılmasına bir mani olmayan İP’e, 15 vekili Meral Akşener’i ‘seçim ittifakı’ ve ‘Çatı aday’a razı edebilmek için rüşvet verdiği anlaşıldı. Üst aklın kurduğu kumpasın sonuçsuz kalması üzerine İP’e kiraladığı 15 milletvekiline ‘Geri dönün’ talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, Muğla Marmaris’te “15 milletvekili geri dönecek mi? Dönmeyeceklerse İP’den aday olacak mı? İP’den aday olacaklarsa Meral Hanım ile bir konsensüs sağlandı mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Elbette geri dönecekler. Biz sadece arkadaşlarımızı oraya görevlendirdik. Arkadaşlarımız belirli görevle gittiler oraya. Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler.” Kılıçdaoğlu, “CHP’nin cumhurbaşkanı adayını bizimle paylaşır mısınız?” sorusuna ise “Daha önümüzde süre var. Önümüzde daha süre var. Bu konuda zaten gerek ben gerek arkadaşlarım gerekse örgütlerimiz çalışıyoruz. Güzel bir aday çıkaracağız. En ufak bir endişemiz yok” yanıtını verdi.

KUCAKLAYICI ADAY!

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kavrayan bir kavram. Siyasi parti başkanının bunu kucaklaması mümkün değil” diye konuştu. 81 ilden 400 gazetecinin katıldığı CHP’nin ‘Anadolu Medya Buluşması’nda, sadece önceden belirlenen 8 gazetecinin Kılıçdaroğlu’na soru yöneltmesine müsaade edilmesi dikkat çekti.