Soylu: Küresel akla oyun kurdurtmayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antakya Kültür Merkezi›nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ancak sabırla bunun atlatılacağını söyledi. Geçmişten bugüne ülkenin büyük badireler atlatıldığını dile getiren Soylu, “Milleti kendi topraklarından, değerlerinden, inançlarından, felsefesinden ayırmaya çalıştılar. Ama bu millet hiç ayrılmadı” ifadesini kullandı.

KİMSE AKIL VERMESİN

PKK, DEAŞ ve FETÖ’nün arkasındaki büyük gölgelerden korkmadıklarını vurgulayan Soylu, “Birileri akıl veriyor ‘Devlet adamı intikam demez’ diye. Evet devlet devlete intikam, devlet milletine intikam elbetteki söylemez. Ama devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz. Bize akıl öğretmesinler ve şu çok nettir bunları her birimiz gönlümüzde, vicdanımızda ve aklımıza eritiyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

EN RAHAT DÖNEM...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’da bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanat önderleri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Soylu, buradaki konuşmasında, tarihte Alevi ve Sunni’lerin birbirine karşı kışkırtıldığı ve kardeşi kardeşe düşürdükleri bir anlayışı çok iyi hatırladıklarını söyledi. Yapılan bu kışkırtmaların sonucunda ortaya toplumsal bir travmanın çıktığını anlatan Soylu, “Bu bizim medeniyetimizin sonucu değildir. Aleviler iki dönem kendilerini çok rahat şekilde bir şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip oldular, birisi rahmetli Menderes, bir de Erdoğan iktidarı dönemidir” diye konuştu.

AHMAK DEĞİLİZ

Türkiye’nin etrafındaki coğrafyada oyun kurmaya çalışıldığına dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi dışarıda bırakarak, hiç kimseye oyun kurma fırsatı vermeyiz. Kim bizi hesaba katmaz, Anadolu coğrafyasının zenginliklerini ötekileştirmeye çalışırsa bilin ki yanılgı içerisindedir. Bu millet özgürlüğüne ve hürriyetine deli gibi aşıktır. Ondan vazgeçmez. En son örneği 15 Temmuz’dur.”

Türkiye’de son bir ayda Beşiktaş’ta başlayan ve İzmir’de adliye önünde devam eden zincirleme saldırıları kendi zihninde analiz ettiğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti: “Hepsi olağanüstü mükemmellikle planlanmış, hazırlanmış, arkasına küresel bir akıl konulmuş, sıfır hatayla gerçekleştirilmiş, Türkiye’ye karşı bir saldırı girişimidir. Karşımızda neyin olduğunu, hadisenin nereden geldiğini bilebilecek akla sahibiz. Milletimiz, barışa ve huzura ne kadar aşıksa istiklal ve hürriyetine de o kadar aşıktır. Arasında ufak, kıl kadar bir çizgi söz konusudur. Biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Bunun farkındayız. Bu araziyi ucuzlaştırmaya çalışanlara müsaade edecek kadar ahmak değiliz.”