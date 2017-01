Kürtçe ‘evet’ kampanyasına katılım büyüyor

Sosyal medyada Referandum için başlatılan ‘ben de varım’ kampanyasına Star Gazetesi Muhabiri Kemal Gümüş de Kürtçe EzjiHeme (Ben deVarım) hastagi ile katıldı. Diğerlerinin aksine çağrısını Kürtçe yapan Gümüş’e onlarca destek yorumları atıldı. Star Gazetesi Genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak, Yazar Halime Kökçe, Fadime Özkan, Gazeteci Muharrem Coşkun, TRT Kürdi Genel Yayın Müdürü Mustafa Ekici, Gazeteci Vahdettin İnce, Gazeteci Muhammed Kurşun ile Gazeteci İdris Kardaş’ın da destek verdiği Kürtçe EzjiHeme kampanyasına yoğun destek geldi.





Vatan ve bayrak sevgimizi kimse sorgulayamaz

Referandum için başlatılan ‘evet’ kampanyasına katılım hızla büyürken, mahalle baskısına maruz kalan ünlüler tepkili: Vatan ve bayrak sevgimizi kimse sorgulayamaz

Barcelona’da futbol kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Turan, “evet” kampanyasına katıldığı için kendisini eleştirenlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Instagram hesabından açıklama yapan Arda Turan, inandığı doğruları her zaman söyleyeceğini vurgulayarak, “Ben bu ülkenin her bireyini; annem gibi, babam gibi, kardeşim gibi sevdim, sevmeye de devam edeceğim. Her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok” ifadelerini kullandı. Arda şu açıklamayı yaptı:”Yeni anayasa referandumu ile ilgili, kimseyi kırmadan, birey olma hakkımı kullanarak, hür irademle fikrimi belirttim. Demokrasinin temel ve gerekli şartlarından biridir; fikrini ifade etmek. İşin teknik tarafı siyasi bir tartışmadır; ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak, sadece görüşümü belirttim. Bu konu üzerinden, Atatürk ve vatan sevgimi hedef alan ithamlara maruz kaldım. Öncelikle söylemek isterim ki benim bu ülkeye ve Atatürk’e olan sevgimi, mesnetsiz ithamlarla sorgulamak ve yargılamak, kimsenin haddi değildir.”

SEN DE VAR MISIN CAN

Anayasa referandumunda ‘evet’lere destek veren sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından video paylaşarak anayasaya evet diyeceğini belirtti.Tatlısesi, “Güçlü bir Türkiye için ben de varım , sen de var mısın Sibel Can” dedi. Mustafa Ceceli de referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıkladı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN

Sosyal medyada başlatılan yeni anayasa için ‘evet’ kampanyasına Erzurum’un Horasan ilçesinde yaşayan ve 1 metre 61 santimetre uzunluğundaki bıyıklarıyla fenomen haline gelen Türkiye bıyık şampiyonu Hacı Kırmaç da katılarak ‘evet’ dedi. Kırmaç, yeni anayasaya ‘evet’ diyerek paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Merhaba güçlü Türkiye’m. Yayladır toprağım, sevgimdir halkım. Türkiye bıyık şampiyonu Hacı Kırmaç’tır adım. Doğu’da kuruldum İstanbul’a vuruldum. Şanımı, şöhretimi halkımda buldum. Aydınlığı koşan medyayla tanıştım. Türkiye bıyık şampiyonu Hacı Kırmaç’tır adım. Yeni anayasa yolunda güçlü Türkiye’m için ‘evet’ demeye hazırım.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ‘evet’ oyu kullanacağını ve halkın tercihinin bu yönde olması için çalışacağını belirtti.

ABİM DE ÇALIŞMALI

Celal Kılıçdaroğlu, “Neden evet diyoruz? Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız PYD ve FETÖ ile savaşıyor. Onlarla mücadele ediyor. Ben de onların yanında olmak istiyorum, oluyorum da. İnşallah yüzde 80 oyla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızı refaha ulaştıracağız” dedi. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrı yapan Kılıçdaroğlu, “Şimdi CHP’liler FETÖ, PYD ve HDP ile beraber yürüdükleri için ‘hayır’ diyecekler. Umarım CHP evete katılır. Ben doğruyu buldum, ağabeyim de inşallah doğruyu bulur”dedi.

Sosyal medyada bir araya gelen İzmirli kadınlar, açtıkları “İzmirli Kadınlar Evet Diyor” adlı sayfayla anayasa değişikliğine destek verdi.