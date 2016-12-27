Kurtulmuş: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü başkomutandır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, "MHP ile anayasa konusundaki görüşmelerimiz başından itibaren son derece açık ve şeffaf bir şekilde yürüyor. Başta belirlenen prensipler çerçevesinde herhangi bir sapma söz konusu değildir. Genel bir mutabakat, tam bir mutabakat içerisinde MHP, zaten Meclise inmiş olan, artık komisyonda da görüşülmeye başlanmış olan bu anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

"Teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur"

Kurtulmuş, Suriye'de çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bu video görüntüleriyle ilgili henüz TSK, Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Zaten teyit edilmiş bir bilgi olsa bunu kamuoyuyla paylaşırız. Bu tür terör örgütleri, dünyanın en aşağılık, en kirli mekanizmaları. Olsun olmasın herhangi bir video görüntüsünü yayınlayarak, zaten ne yapmak istiyor? Halka korku salmak , halkı çaresizliğe itmek istiyor, halkı kendi içine kapatmaya çalışıyor. Herkes birbirinden, yanındakinden korksun istiyor. Sadece bu örgüt değil hepsi için söylüyorum."

Kurtulmuş, "Kusura bakmasınlar, bazı arkadaşlar da medyadaki bazı arkadaşlar da lütfen ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye, DEAŞ ile fiilen sahada bir savaş halindedir. Oturduğu sıcak masaların üstünde, uyduruk görüntüler üzerinden propagandalarla Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir." dedi.

DEAŞ'ın güçlerini El-Bab'a kaydırdığı iddiası

DEAŞ'ın güçlerini El-Bab'a kaydırdığı iddiası ile ilgili olarak da Kurtulmuş, "Musul'da DEAŞ çok kuvvetli bir şekilde direnç gösterdiği için Musul operasyonu zaten bitirilemedi. DAEŞ unsurları Musul'dan ayrıldılar diye El-Bab Operasyonu savsaklanıyor değil. Musul'daki DEAŞ unsurları orada varlıklarını sürdürüyorlar. Bu bilgi yanlış ve tutarsız bir bilgidir." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin milli mücadelesi kimsenin babasının malı değildir"

Kurtulmuş, Türkiye'nin ulusal, milli mücadelesinin kimsenin babasının malı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu memlekette Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin kurucu başkomutanıdır, Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü başkomutanıdır. Dolayısıyla, Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı yerlerde göstermeye çalışmak, en azından siyaseten birtakım hesapların içerisinde olmak demektir. Arkadaşlar bundan vazgeçsinler, bu fayda getirmez."