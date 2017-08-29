Kurtulmuş skandal görüntülere tepki: CHP milletten açıkça özür dilemelidir

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale’de şehitlik abidesini ziyaret etti. Şehitliğe karanfil bırakan ve vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Bakan Kurtulmuş, CHP’nin Eceabat ilçesinde 4 gündür devam eden Adalet Kurultayı’ndaki bazı katılımcıların içki içerken çekilen görüntü ve fotoğraflarını değerlendirdi.

Bakan Kurtulmuş, ortaya çıkan yanlış görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Hepimizin içinde çok ciddi kırılmalara neden olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultay için alan başkanlığımıza müracaat etmiş, kendilerine buradaki tarihi misyona uygun, Çanakkale şehitlerimizin manevi huzurlarında her türlü saygı gösterilerek kurultay yapılması için izin verilmiştir. Kurultay ile ilgili alan başkanlığı ile CHP yöneticileri arasında var olan bir mutabakat gereği bu alanda hiçbir şekilde taşkınlık yapılmayacağı, alkollü içki kullanılmayacağı, müzikli eğlence yapılmayacağına ilişkin bir mutabakata varılmıştır. Bu da CHP’li yöneticiler tarafından imzalanmış ve bu mutabakat karşılığında bu alandaki bütün sorumluluğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne bırakılmıştır. Maalesef geçtiğimiz günlerde Türkiye kamuoyunun da yakından ilgilendiği, son derece rahatsız edici, 80 milyon vatandaşımızı rahatsız eden çirkin, seviyesiz ve terbiyesiz görüntüler ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerli yöneticilerinden bu konuyla ilgili bütün sorumluları hakkında kendi partilerinin disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ediyoruz. Sadece disiplin soruşturmalarının yapılması yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisi’nden millet olarak beklentimiz ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir. Burada 250 bin şehidimiz yatıyor. Bu şehitlerimizin torunları, çocukları arasında bugün Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren vatandaşlarımız da var. Onların rencide olduğu açıktır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu meselenin kapatılmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi’nin açıkça özür dilemesi gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz. Ümit ederiz ki en kısa süre içinde bu özrü diler ve gerçekten milletimizi derinden rahatsız eden bu çirkin tablonun gereği yerine getirilmiş olur" diye konuştu.

"Mutabakatın gereklilikleri yerine getirilmemiştir"

‘Biz bütün partilerin, sivil toplum kuruluşlarının Çanakkale’ye ne kadar çok gelirlerse o kadar çok Çanakkale ruhu üzerinden ortak bir milli mutabakat sağlanabileceğine inanıyoruz’ diyen Kurtulmuş, “Onun için Cumhuriyet Halk Partisi burada bu kurultayı yapmak istediği zaman tereddüt etmeden kendilerine bu izin verilmiştir ama maalesef mutabakatın gereklilikleri yerine getirilmemiştir. Ümit ederim bu özürle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşeni hiç olmazsa kısmen de olsa yerine getirmiş olur” dedi.

“2018 yılında çok sayıda yabancı turistin Çanakkale’yi ziyaret etmesi sağlanacaktır”

2018 yılının “Troia Yılı” Troya yılı olacağını ifade eden Kurtulmuş, “Bu sebeple inşaatı devam eden Troia Müzesi en kısa süre içerisinde bitirilecek ve burada 2018 yılında büyük etkinlikler yapılarak ve çok sayıda yabancı turistin Çanakkale’yi ziyaret etmesi sağlanacaktır. Bu güzel tarihi şehrin her tarafından güzellikler var. Çanakkale’yi bu ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmekte kararlı olduğumuzu ifade ediyorum” şeklinde konuştu.