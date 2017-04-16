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Kurtulmuş'tan halk oylaması teşekkürü

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkması üzerine, 'Şimdi daha güçlüyüz. Teşekkürler Türkiye' açıklamasını yaptı.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması üzerine, "Şimdi daha güçlüyüz. Teşekkürler Türkiye" açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, halk oylamasında anayasa değişikliğine "evet" diyenlere teşekkür etti.

"Şimdi daha güçlüyüz. Teşekkürler Türkiye" başlıklı mesajında Kurtulmuş, "Aziz milletimiz feraset ve basiretini bir kez daha göstermiştir. Devletimiz de milletimiz de şimdi daha güçlüdür. Şimdi daha gür bir sesle 'Dünya beşten büyüktür' diyeceğiz." ifadelerini paylaştı.

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